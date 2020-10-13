Синергетический эффект в действии

Шаропрокатный стан будет ежегодно выпускать около 43 тыс. тонн продукции Фото: предоставлено пресс-службой

Первая партия стальных мелющих шаров диаметром 120 мм Оскольского электрометаллургического комбината поступила в адрес Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

Шаропрокатный стан был торжественно запущен на предприятии 9 октября. В проект инвестировано около 1 млрд рублей. Основное оборудование поставила китайская инжиниринговая компания WISDRI.

Помимо профиля 120 мм шаропрокатный стан ОЭМК будет производить шары диаметром 100 мм. Их будут поставлять на Лебединский ГОК.

Мелющие шары используются на горно-обогатительных комбинатах, с их помощью измельчают руду в шаровых мельницах.

Управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров рассказал, что запуск нового передела на ОЭМК позволит полностью исключить риски срыва поставок, сократить отчисление денежных средств на складские запасы, иметь стабильные цены, а также совместно работать над качеством шара и как следствие повышением эффективности Михайловского ГОКа.

Шаропрокатный стан будет ежегодно выпускать около 43 тыс. тонн продукции для внутренних нужд предприятий Металлоинвеста. По расчетам переход на мелющие шары производства ОЭМК снизит себестоимость железорудного сырья Лебединского и Михайловского ГОКов за счет оптимизации логистики поставок, снижения транспортных расходов и гарантированного качества продукции. Также есть возможность отгружать шары сторонним потребителям.

- Для Оскольского электрометаллургического комбината большая честь отправить первую партию продукции шаропрокатного стана в адрес наших коллег – горняков Михайловского ГОКа имени Андрея Владимировича Варичева, – сказал управляющий директор ОЭМК Сергей Шишковец. – Новое производство еще более укрепит связь между предприятиями Металлоинвеста и даст хороший синергетический эффект.