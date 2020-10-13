Коронавирус в Курске, последние новости на 13 октября 2020: под прием больных развернули свыше 1000 мест

В настоящее время развернуто 1034 койки Фото: Из архива "КП"

В Курской области пациенты с коронавирусом проходят лечение в шести стационарах - в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, в Курская городская больница № 6, БСМП, в Железногорской городская больнице, в Курской городская больница № 4 и госпитале для ветеранов войн.

В настоящее время развернуто 1034 койки. Свободно, по последним данным, 228 мест. Начинается прием больных с COVID-19 хирургический корпус в БСМП, там развернут еще 160 мест, в числе которых 40 реанимационных. До конца недели организуют 50 мест в Советской ЦРБ.

«В резерве держим места в городском клиническом роддоме. При необходимости откроем еще 150 коек в центральных районных больницах», - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Общее количество коек для лечения пациентов с коронавирусом на территории Курской области с учетом резервных составляет 1507 единиц, из них 803 койки двойного назначения.

Курским медработникам сделали прививки от коронавируса. Пока вакцинировали восемь человек. Прививку поставили медработникам из групп риска, среди них сотрудники, работающие с биоматериалом, и работники отделения медицинской помощи.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 октября в Курской области всего зарегистрировано 8 935 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 83 за последние сутки.