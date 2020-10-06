Премия вручается вот уже десять лет подряд Фото: предоставлено пресс-службой

В Железногорске Курской области накануне Дня учителя ежегодную профессиональную премию «Призвание» вручили 13 педагогам.

Этот год стал юбилейным – премию вручают в городе горняков вот уже 10 лет подряд.

Одна из номинанток - учитель начальных классов Ольга Батылина – рассказала, что работает педагогом уже 28 лет:

- Когда-то я выбрала профессию педагога, вдохновлённая примером своих учителей.

Премию в этот раз получили также воспитатели дошкольных учреждений и дополнительного образования.

Педагог Центра детского творчества Олеся Лазукина победила в номинации «Педагогический дебют»:

- Для меня это отличный стимул к профессиональному росту. Значит, мои старания, попытки искать новые формы работы с детьми замечают и ценят коллеги.

Инициативу вручения премии «Признание» из года в год поддерживает компания «Металлоинвест», которая также помогает оснащать детские сады, школы и учреждения профессионального образования современной техникой и всем необходимым.

Директор по социальным вопросам МГОКа, депутат городской думы Борис Сорокин отметил:

- Быть учителем – это не просто работа, это призвание! Каждый из вас старается сделать урок особенным, заинтересовать детей и привить им любовь к знаниям, а это способствует формированию личности, нацеливает их на выбор будущей профессии.