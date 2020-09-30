Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» пришел в село Большое Солдатское и слободу Белая Курской области

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Для этого потребовалось проложить более 55 км оптоволокна. Теперь около полутора тысяч местных жителей смогут пользоваться высокотехнологичными услугами компании.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Белая и Большое Солдатское – по сути, два населенных пункта, которыми мы завершаем большой инвестиционный проект по строительству оптоволоконной сети в Курской области. За 2020 год в 12 отдаленных районов «Ростелеком» провел интернет. Это десятки километров оптоволокна и тысячи часов работы. Главная цель, которую мы стремились достигнуть, – предоставление равных цифровых возможностей тем, кто живет вне областного центра. И это получилось! Более 20 000 курян благодаря интернету и другим цифровым услугам в селах, деревнях и городах разнообразили жизнь и досуг. Немаловажно еще и то, что они смогли использовать технологии как рабочий инструмент: трудиться удаленно».

В условиях пандемии особенно востребованными оказались телеком-услуги: интернет, телефония, телевидение. «Ростелеком» предоставляет возможность смотреть любимые каналы – более 200 – с помощью мультимедийной платформы Wink. С марта количество пользователей видеосервиса в Курской области выросло более чем на 30 % и составило почти 38 000 абонентов. Услуга набирает популярность в районах, в том числе и потому, что Wink позволяет помимо любимых телеканалов в любое удобное время смотреть фильмы, мультфильмы и передачи. Каждый абонент сам выбирает, какой контент ему интересен, и с помощью тарифа «Трансформер» платит только за него. Вместе с Wink и интернетом куряне могут подключить мобильную связь и таким образом экономить свои средства и время: оплата за все три услуги осуществляется по единому тарифному плану и счету.

Узнать о подключении в Белой и Большом Солдатском более подробно можно на сайте или по телефону 8 800 1000 800.