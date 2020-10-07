В Курске выросла плата за детсад

Родители начнут платить больше начиная с 1 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

О размере родительской платы за посещение дошкольных образовательных учреждений и порядке ее формирования рассказал председатель комитета образования Курска Сергей Белкин.

- До недавних пор родительская плата за посещение детского сада взималась в соответствии с постановлением администрации города Курска, утвержденным в 2013 году. Сумма эта составляла 120 рублей в день за одного ребенка и не менялась на протяжении семи лет.

"Сделать питание детей разнообразным и качественным за указанную сумму не представлялось возможным"

Питание в дошкольных учреждениях организовано в соответствии с примерным меню, согласованным с Роспотребнадзором. Обычно оно рассчитано на две недели и учитывает все потребности ребенка. При 12-часовом пребывании детей организуется 4-5-разовое питание - между завтраком и обедом возможна организация второго завтрака.

- За прошедшие годы цены, безусловно, изменились. В первую очередь, мы говорим о ценах на продукты, потому что основная статья расходов – питание воспитанников детсада, - поясняет Сергей Белкин. - Следует учитывать официальные данные Росстата об инфляции в Российской Федерации в 2013-2019 годах. Это, конечно, приводило к возникновению задолженности перед поставщиками. Учитывая эти обстоятельства, сделать питание детей разнообразным и качественным за указанную сумму не представлялось возможным. В связи с этим возникла необходимость увеличить родительскую плату за пребывание детей в детском саду.

В марте этого года Постановлением Администрации Курской области был утвержден размер родительской платы за пребывание детей в детском саду в городе Курске 135 рублей в день. Но в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции, до 1 октября 2020 года родительская плата взималась в размере 120 рублей.

Льготники платят 50%

Стоит отметить, что размер платы за присмотр и уход за ребенком, снижается на 50% для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Освобождаются от родительской платы:

- родители или законные представители детей-инвалидов,

- лица, являющиеся законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией,

- малоимущие семьи, чьи дети посещают группы социальной поддержки в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Курска.

Учитывая оплату не в полном объеме за пребывание в детском саду детей этих категорий родителей, бюджет Курска выделяет средства для их содержания. Кроме этого, родительская плата не взимается за дни непосещения ребенком учреждения, если ребенок болеет, проходит санаторно-курортное лечение, находится на карантине; один из родителей находится в отпуске (не более 30 дней в год), летом с 1 июня по 31 августа сроком до 75 дней. Также родители не платят за детсад, когда его работа приостановлена в связи с ремонтными и (или) аварийными работами.

- Учитывая вышеизложенное, хочу отметить, что Курск – один из немногих городов России, где родительская плата не взимается за непосещение ребенком сада в течение более чем ста дней. И это без учета дней, когда ребенок болел и в сад представлены соответствующие документы, - подчеркнул Сергей Белкин.

Кому положена компенсация?

Родителям (законным представителям) детей, посещающих детские сады, выплачивается компенсация:

- на первого ребенка - в размере 20% среднего размера родительской платы;

- на второго ребенка - в размере 50% среднего размера родительской платы;

- на третьего и последующих детей - в размере 70% среднего размера родительской платы.