Герман Греф: «Люди экономят время благодаря нашим продуктам и сервисам»

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Сбербанк провел масштабную онлайн-конференцию «СберКонф» 24 сентября, во время которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний рассказали о трансформации банка, о новых продуктах и сервисах.

Как отметили спикеры, мир меняется быстро и радикально. И чтобы оставаться лидерами, нужно обновляться и совершенствоваться быстрее других. Исследование показало, что 93% населения России не проводит разницы между брендами «Сбер» и «Сбербанк». Поэтому компания провела международный конкурс, выбрала партнера, с которым разработали фирменный стиль, правила и тональность коммуникации, бренд-архитектуру и прочее.

Новым логотипом Сбербанка стал сине-желто-зеленый круг с зеленой галочкой внутри, рядом расположилось слово «Сбер».

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- Мы сохранили галочку как символ целеустремленности и ориентированности на результат, а круглую форму - как символ сфокусированности на потребностях клиента. Мы придали нашему логотипу сходство с часами, взяв на себя важнейшую задачу - экономить людям максимум времени благодаря нашим продуктам и сервисам и помогать им распорядиться этим временем с максимальной пользой. Одновременно «Сбер» остался зеленым финансовым брендом, привлекая внимание к экологической повестке, - пояснил Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Отметим, что Сбербанк продолжит существовать как юридическое лицо. У него остается та же банковская лицензия и то же название. Но теперь к Сбербанку будут относиться только те подразделения экосистемы Сбера, которые оказывают исключительно финансовые услуги.

Ребрендинг коснется и банковских отделений. Первый офис нового формата, где можно не только снять деньги или открыть вклад, но и работать на ноутбуке, проводить встречи, пить кофе, отправлять и получать посылки, открылся в Москве. В 2020-21 годах такие отделения появятся во всей стране: два-три офиса на регион. Что касается банкоматов, их будут менять и обновлять в стандартном режиме, по мере износа.

- Для нас это важный день, важное событие. Мы как бренд почти со 180-летней историей менялись не так часто. Были десятилетия без изменений, но за последние 12 лет это происходило дважды. Что передает дух сотрудников и руководства банка, тех технологий, которые мы продвигаем, - заявил во время пресс-конференции по итогам «СберКонф» первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. - Мы долго думали о том, каким должно быть новое отделение. Работа шла порядка полутора лет. Мы проанализировали более 200 клиентских путей внутри офиса. Что это значит? Что клиент может попить кофе и открыть вклад, или что ему нужна только посылка и именно такого формата и т.д. Это огромная работа. Мы проделали ее для того, чтобы нашим клиентам было удобно. Мы кардинально меняем концепцию наших отделений, применяем совсем другие технологии.

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Исполнительный вице-президент - руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский рассказала о значимых сегментах с технологической точки зрения. По его мнению, одна из главных разработок компании - семейство ассистентов СберСалют. У всех ассистентов свой характер, привычки и мировозрение, как и у людей. Поэтому каждый клиент сможет выбрать себе наиболее близкого и подходящего. Помощники - Сбер, Джой и Афина - умеют не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги родственникам, оплатить мобильную связь.

- Нам часто задают вопросы: зачем вы начали делать электронику. Скажу сразу, исторический лозунг Сбербанка «всегда рядом» сейчас несет более широкий и глубинный смысл, чем когда бы то ни было. Всегда рядом – это в том числе и на кухне, в автомобиле, в комнате дочери. И мы начали делать электронику, чтобы ассистенты были еще ближе к нашим клиентам.

Также Давид Рафаловский особенно отметил платформу SmartMarket – мостик между предпринимателями и Сбером.. Она позволит и начинающим бизнесменам, и крупным компаниям обучать помощников новым навыкам, даст им инструменты для продвижения своей продукции и поиска новых клиентов за счет взаимодействия со стомиллионной аудиторией экосистемы Сбер.