«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательныекурсы

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Разнообразные курсы могут быть полезны не только школьникам, но их родителям, например, чтобы подтянуть знание английского языка или повысить гибкость и активность мышления.

Освоить английский язык теперь легко с эксклюзивным авторским курсом «От нуля до Intermediate» для учеников 5–11 классов от Ольги Евлампиевой. Автор уходит от зубрежки и в самой доступной форме объясняет ключевые принципы, с которыми многие правила становятся очевидными. Курс состоит из трех частей — грамматики, фонетики и лексики. Например, многие стесняются говорить по-английски из-за некрасивого акцента. В курсе можно узнать о практических инструментах, которые помогут выработать правильное произношение.

А вот эксклюзивный курс «Сам себе говорун» для учеников начальной школы (1–4 классы)от Любови Каширской нацелен на практическое развитие техники речи и риторики. На занятияхпоказываются упражнения на постановку верной артикуляции, дикции, разговорного дыхания и голоса. Также ученики научатся паузированию и интонированию в разных типах предложений.Результатом прохождения курса станет убедительная и гармоничная речь, правильные темп и звучание, способствующие выстраиванию общения с другими людьми.

Курс для школьников 1–7 классов «Ментальная арифметика» от «Абакус Центра» также эксклюзивно доступен только в сервисе «Ростелеком. Лицей». Занятия нацелены на развитие интеллекта и математического мышления. Методика повышает концентрацию внимания, ускоряет мыслительные процессы, способствует гибкости и активности мозга, готовит к успешной деятельности в современном мире, где нужно справляться с гигантскими объемами информации.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. До 30 сентября по акции можно купить абонемент на девять месяцев всего за 890 рублей в«М.Видео»и «Эльдорадо».

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

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