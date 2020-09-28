Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Курянку, избивавшую ребенка в такси, посадили под домашний арест

Расследование уголовного дела продолжается
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельство совершенного преступления

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельство совершенного преступления

Следственный комитет по Курской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 32-летней курянки, обвиняемой в истязании несовершеннолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, вопиющий случай произошел в салоне курского такси на прошлой неделе. Женщина избивала и материла своего 11-летнего сына. Видео попало на регистратор, затем в соцсети, а оттуда в полицию. 32-летнюю пассажирку нашли и завели на нее уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 года по 22 сентября 2020 года по любому малозначительному поводу наносила побои своему ребенку. В том числе и 22 сентября 2020 года примерно в 10 часов в салоне автомобиля такси.

28 сентября Ленинский районный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельство совершенного преступления.

В рамках расследования уголовного дела также дадут принципиальную оценку действиям должностных лиц органов профилактики и опеки, а также учебного заведения.

КриминалИнтересное

Рекомендуемые