Курянку, избивавшую ребенка в такси, посадили под домашний арест

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельство совершенного преступления

Следственный комитет по Курской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 32-летней курянки, обвиняемой в истязании несовершеннолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, вопиющий случай произошел в салоне курского такси на прошлой неделе. Женщина избивала и материла своего 11-летнего сына. Видео попало на регистратор, затем в соцсети, а оттуда в полицию. 32-летнюю пассажирку нашли и завели на нее уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 года по 22 сентября 2020 года по любому малозначительному поводу наносила побои своему ребенку. В том числе и 22 сентября 2020 года примерно в 10 часов в салоне автомобиля такси.

28 сентября Ленинский районный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельство совершенного преступления.

В рамках расследования уголовного дела также дадут принципиальную оценку действиям должностных лиц органов профилактики и опеки, а также учебного заведения.