«Открытие»: первое полугодие пройдено с плюсом

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Чем ознаменовался прошедший карантин? «К основным тенденциям текущего полугодия можно отнести высокий спрос на рефинансирование ипотечных кредитов, а также рост технологичности процессов оформления ипотечных кредитов и развитие дистанционных сервисов по сделкам с недвижимостью», - поясняет Иван Федосеев, управляющий банка «Открытие» в Курской области.

Банком выдано более 106 миллионов рублей ипотечных кредитов на улучшение жилищных условий жителей региона — это в 6,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Серьезным спросом пользовались кредитные карты и кредиты наличными. Последних банк выдал на сумму 348 миллионов рублей (на 72% больше, чем в 2019-м), а выдача кредитных карт выросла на 57%.

Заметны повышения показателей и в работе банка с бизнес-сообществом. Как подчеркивает управляющий, поддержка предпринимательского сообщества одна из основных задач ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Курской области.

- Особой популярностью вначале года у предпринимателей пользовалась программа рефинансирования обязательств в сторонних банках, а начиная с июня текущего года мы видим спрос на оборотные кредиты, - говорит Иван Федосеев.

Всего же за полгода предпринимателям выдано более 425 миллионов рублей кредитов , что в 1,7 раза превышает показатели прошлого года. В связи с пандемией, более востребованными со стороны бизнеса стали программы господдержки.