Курянка отсудила 150 тысяч рублей за салфетку, которую врачи оставили в ней

В суде доктора утверждали, что не виноваты Фото: Из архива КП.

Курский областной суд отменил решение суда первой инстанции и взыскал с местной больницы более 225 тысяч рублей за некачественно проведенную хирургическую операцию

В январе 2019 года в больнице Курской области женщине в экстренном порядке провели операцию. Но пациентка страдала от болей. Женщина сделала УЗИ, которое показало некий инородный предмет в теле курянки. В результате повторной операции врачи извлекли марлевую салфетку,. Ее оставили доктора в теле пациентки во время предыдущей операции.

- Истица, ссылаясь на некачественно оказанную медицинскую услугу, вызвавшую переживания, нарушение общего самочувствия, испытанные физические и нравственные страдания, просила взыскать с больницы денежную компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, а также расходы на ультразвуковое исследование в сумме 500 рублей, - рассказали в Курском областном суде.

Суд первой инстанции счел, что оснований для удовлетворения исковых требований нет, поскольку "не выявлена причинно-следственная связь между действиями хирурга больницы и наступившими последствиями для здоровья пациентки", и в иске отказал.

Апелляционная инстанция с таким решением не согласилась.

Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда пришла к выводу, что факт изъятия в послеоперационном шве инородного тела, а не закапсулированного шовного материала, как утверждал ответчик, нашел подтверждение. Доводы истицы об оказании ей медицинской услуги ненадлежащего качества обоснованы, следовательно, она имеет право на возмещение морального вреда из-за расстройства ее здоровья. Решение суда первой инстанции отменено и вынесено новое: суд частично удовлетворил исковые требования, взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, расходы на УЗИ – 500 руб., штраф в размере 75 250 рублей, а всего 225 750 руб.