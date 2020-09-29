В Железногорске появились дендропарк и аллея

К экологической акции присоединились волонтеры корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!», администрация города, представители лесного хозяйства Фото: предоставлено пресс-службой

Дендропарк на территории новой школы №14, посвященный 75-летию Великой Победы, и Аллея доноров в 9-м микрорайоне Железногорска появились при поддержке компании «Металлоинвест».

Аллею украсили 40 рябин, гроздья которых символизируют капли крови, спасающие жизни.

Инициатор акции - электрогазосварщик Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, Почетный донор России Константин Куликов рассказал, что сдает кровь с 2004 года по примеру отца. Константин уже сдал кровь 85 раз:

- Когда стал Почетным донором, то появилась идея создания такой аллеи в знак благодарности всем железногорским донорам.

К слову, это первая в Курской области Аллея доноров. Между тем в регионе сегодня более 22 тысяч доноров. 9000 человек имею звание Почетный донор, из них 2232 – это железногорцы.

А вот идея создания дендрария появилась в рамках экологической программы Металлоинвеста.

Главный эколог Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Михаил Дьячук говорит, что здесь высадили деревья и кустарники, которые адоптированы к произрастанию именно в данной местности.

К экологической акции присоединились волонтеры корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!», администрация города, представители лесного хозяйства, педагогический состав школы и учащиеся. На участке - 75 деревьев и кустарников по числу лет со дня Великой Победы.

Высадили большую часть саженцев ученики 10 класса, которые станут первыми выпускниками школы №14.

- Создание таких парков – очень важное событие, - считает ученик школы Максим Дурман. - Это дань памяти ветеранам – участникам Великой Отечественной войны. Мы станем взрослыми, приведем сюда своих детей и расскажем, что причастны к созданию этого зеленого уголка.