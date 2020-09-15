«Ростелеком» установил 346 видеокамер на избирательных участках в Курской области

.

Специалисты провайдера разместили на 173 избирательных участках региона 346 цифровых камер. Для подключения услуги «Видеонаблюдение» компания задействовала собственную защищенную сеть передачи данных.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«"Ростелеком" традиционно занимается организацией видеонаблюдения за выборами в регионе. На каждом объекте мы установили по две видеокамеры, что позволило охватить “взглядом” весь участок: от мест выдачи бюллетеней и урн для голосования - до зон итогового подсчета голосов. Онлайн-трансляция со всех пунктов голосования была доступна в течение всей выборной кампании на сайте ЦИК. Практически любой житель региона мог стать наблюдателем и дистанционно контролировать ход избирательного процесса. Система видеонаблюдения способствовала честному голосованию и прозрачности отражения его результатов. Сбоев и отказов в работе оборудования не зафиксировано. Специалисты компании контролировали безопасность информационных систем и их защищенность от DDoS-атак».

Для Единого дня голосования «Ростелеком» организовал круглосуточное дежурство ремонтно-восстановительных мобильных бригад в Региональном центре управления сетями связи и информационными системами. Кроме того, сотрудники провайдера вели круглосуточный мониторинг системы, а также техническую поддержку работоспособности сети.

Видеонаблюдение — одна из важных услуг для государства и бизнеса, позволяющая не только контролировать различные процессы, но и после соответствующего анализа совершенствовать их. Информация поступает в виртуальные облачные хранилища «Ростелекома» и способна храниться там до 270 дней. Телекоммуникационная инфраструктура всегда создается с учетом особенностей деятельности организации-заказчика.

Более подробно об услуге видеонаблюдения можно узнать на сайте или по телефону 8-800-200-30-00.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».