Курские депутаты ограничили продажу спиртного и расширили полномочия губернатора

Депутаты рассмотрели все вопросы, вынесенные на 40-е заседание Думы.

На очередном заседании Курской областной Думы депутаты рассмотрели 32 вопроса, внесенных в повестку дня, приняли ряд важных законопроектов. В частности, ограничили продажу спиртного в помещениях площадью менее 30 квадратных метров, утвердили прожиточный минимум для пенсионеров и наделили губернатора полномочиями вводить дополнительные меры безопасности.

С 1 января 2021 года запрещается розничная продажа алкоголя в объектах общепита площадью менее 30 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующее изменение внесено в статью 2 закона «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области».

- Распивочные, рюмочные и так называемые наливайки с площадью зала менее 30 квадратов будут закрыты, - отметил Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы. - Конечно, те, кто потеряет прибыль, будут возмущаться. Но закон этот принимался по инициативе курян, поэтому, я думаю, большая часть населения одобрит наше решение.

Депутаты расширили полномочия администрации Курской области при введении режима повышенной готовности, внеся изменения в региональный закон «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- В период введения чрезвычайных ситуаций губернатор и законодатели смогут вводить необходимые дополнительные меры безопасности в регионе, - пояснил председатель постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ Дмитрий Гурин. - Люди должны понимать, что данные меры принимаются на основании закона с учетом сложившейся обстановки с коронавирусной инфекцией.

Депутаты приняли областной закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год». Его величина составила 8678 рублей.

В ходе заседания получил поддержку региональный закон «Об исполнении областного бюджета за 2019 год». Также были внесены изменения в закон Курской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В результате доходы на текущий год увеличатся на 3 млрд 568 млн рублей и составят 66,775 млрд; расходы вырастут на 8 млрд 549 млн и составят 72 млрд 486 млн руб-лей. Дефицит бюджета при этом увеличится до 5 млрд 711 млн рублей.

Дополнительные средства будут направлены на образование (17 млрд 387 млн), здравоохранение (7 млрд 674 млн), социальную политику (19 млрд 109 млн), сельское хозяйство (4 млрд 21 млн), дорожное хозяйство (8 млрд 606 млн).

В 2021 году планируется бездефицитный областной бюджет с доходами и расходами в объеме 62 млрд 529 млн руб-лей. В 2022-м доходы должны составить 61 млрд 977 млн, расходы - 61 млрд 408 млн, профицит - 569 млн рублей.

- Все принятые социальные программы полностью финансируются, - отметил Николай Жеребилов. - Суммы на образование, здравоохранение, социальную политику вырастут.

Все вопросы, внесенные в повестку дня, депутаты рассмотрели. При поддержке законодателей казачьи общины получат землю для ведения хозяйственной деятельности, минуя торги.

Парламентарии также одобрили список претендентов на получение именной стипендии Курской областной Думы. А благодаря внесенным изменениям и дополнениям в соответствующее постановление регионального парламента стипендиатами могут стать не только студенты из малоимущих семей, но и те, кто получает социальную стипендию.

kurskduma.ru

Яна Шелест.