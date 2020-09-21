Молодые педагоги и школьники Курской области отмечены премиями и стипендиями

Премии вручаются раз в квартал 15 учителям в размере 5 тысяч рублей, стипендии – раз в полугодие 15 школьникам в размере – 3 тысячи рублей Фото: предоставлено пресс-службой

15 молодых педагогов и 15 школьников Железногорска и Железногорского района получили премии и стипендии от компании «Металлоинвест». Такого рода поощрение молодым талантам стало уже традиционным в районе. Премии вручаются раз в квартал 15 учителям в размере 5 тысяч рублей, стипендии – раз в полугодие 15 школьникам в размере – 3 тысячи рублей.

Одна из награжденных – ученица школы №4, победитель и призер городских и областных олимпиад Эмилия Золотухина – рассказала:

– Мне было очень приятно получить эту стипендию, как моральную и материальную поддержку.

А педагог-психолог школы №14 Валерия Куимова, которая также отмечена в этот раз говорит, что работать в новой школе №14 – было ее мечтой:

– У нас хорошая база оборудования, сенсорная, игровые комнаты - все это дает возможности для плодотворной работы. А премия – это отличный стимул в начале моей педагогической деятельности.

Металлоинвест широко помогает сфере образования - реализует проекты развития детских садов, укрепления здоровья дошкольников, программы, помогающие в развитии учебной базы образовательных и спортивных школ. Также работает специальная программа по поддержке профессиональных колледжей Железногорска.

Начальник социального управления АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» Владимир Стефанович на церемонии награждения отметил, что в этом году около 28 млн рублей направлено на подготовку детских садов, школ и учреждений профессионального образования к новому учебному году, а также на развитие образовательного процесса в Железногорске.