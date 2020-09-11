«Ростелеком» построил оптоволоконную сеть в посёлке Глушково Курской области

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Специалисты компании проложили более 18 км оптоволокна. Курянам почти из тысячи домохозяйств стали доступны высокоскоростной интернет, видеонаблюдение, Wink, сервисы «Умного дома» и «Ростелеком. Лицей».

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Масштабная программа по цифровизации Курской области продолжается. Нашими специалистами уже проложены сотни километров оптоволокна в отдаленные районы, высокие технологии стали доступны десяткам тысяч людей. Глушково – один из 11 населенных пунктов в регионе, в которые в этом году пришел интернет от "Ростелекома" по технологии GPON. Это значит, что местные жители получили возможность пользоваться всеми современными сервисами для отдыха, работы и учебы. Мы наблюдаем большой интерес у пользователей к таким услугам, как видеонаблюдение и видеосервис Wink».

В 2020 году более 10 тысяч жителей Курской области стали пользоваться мультимедийной платформой Wink. Для того, чтобы смотреть любимые фильмы и сериалы, им не нужно привязываться ко времени эфира на ТВ или долго скачивать нужный файл с помощью мобильного интернета. Wink дает доступ более чем к семи тысячам фильмов, сериалов и мультфильмов, полезным видеоурокам для школьников, а также для занятий фитнесом и йогой. Кроме того, пользователям открыт просмотр более 200 телеканалов. Видеосервис позволяет останавливать эфир и продолжать смотреть с другого устройства с помощью функции «Мультискрин», записывать видео на съемный носитель, прокручивать вперед и назад. Экономить абонентам помогает тариф «Трансформер»: клиент сам выбирает, что ему интересно смотреть и подключает только нужные пакеты каналов и фильмов.

Более подробно о подключении интернета и других услуг в Глушково можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8-800-1000-800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком»ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».