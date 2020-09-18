Куряне заняли первое место во Всероссийском финале чемпионата «Metal Cup»

Чемпионат по технологической стратегии «Metal Cup» проводится с 2015 года Фото: предоставлено пресс-службой

Первое место в младшей лиге Международного чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup» заняла команда Железногорского горно-металлургического колледжа (ЖГМК), базового учебного учреждения Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

Финальное задание было получить драгоценные металлы из промышленных отходов с помощью переработки. Железногорские студенты реализовали проект извлечения золота из хвостов мокрой магнитной сепарации при производстве железорудного концентрата на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

Одна из участниц соревнований, Мария Малышева, рассказала, что за основу взяли ранее проведенные на комбинате исследования, предложив новые технологические решения:

– Предпочтение отдали наиболее экологичному оборудованию. В итоге спроектировали строительство отделения гравитационного обогащения с использованием желобов, гидрошлюзов и уже используемых на предприятии грохотов Дэррик.

Начальник отдела инвестиционных проектов и программ МГОКа Арсен Керимов добавил, что предложенные идеи хорошо проработаны. Экспертная оценка бюджета проекта показала срок его окупаемости в течении 6 лет.

Руководитель ЖГМК Алексей Шебанов рассказал, что путь к победе начался с приглашения колледжа к участию в отборочном этапе чемпионата:

– Студенты смогли проверить полученные у нас знания в реальных условиях профессионального соперничества высокого уровня. Разработка проектов по актуальным проблемам современной металлургии – лучший способ подготовить востребованных на рынке специалистов

Чемпионат собрал представителей более 50 учреждений из 35 регионов страны. В задачи соревнования входило показать умение решать реальные производственные задачи предприятий металлургии. Теперь победители будут соревноваться с победителями национальных этапов из 20 стран мира в Китае.