«Ростелеком» усовершенствовал систему дистанционного электронного голосования по итогам общественного тестирования

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31 августа и 7 сентября состоялось два общественных тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в которых приняли участие избиратели Курской и Ярославской областей и группа экспертов — всего более 35 тысяч человек. По итогам пробного голосования «Ростелеком» усовершенствовал работу системы.

Общественное тестирование полностью повторяло все этапы предстоящего электронного голосования: регистрация заявки, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование и подсчет голосов. За время проведения пробных голосований сбоев и перерывов в работе ДЭГ не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво.

По итогам тестирования улучшен интерфейс пользователя и отображение бюллетеня на экранах мобильных устройств. Для наблюдения за голосованием «Ростелеком» усовершенствовал дашборд, в котором отображается статистика процесса голосования. Добавлена новая функция — теперь можно загружать зашифрованные транзакции, формируемые в ходе голосования, непосредственно из блокчейна. Возможность проконтролировать работу системы ДЭГ появилась и в избирательных комиссиях — наблюдатели смогут увидеть количество авторизаций пользователей, отправленных СМС и успешных подтверждений в каждый момент времени.

«В ходе общественного тестирования мы получили пожелания от всех участников процесса: ЦИК России, избирателей, участников экспертной группы, партий и наблюдателей. Мы постарались учесть все рекомендации и максимально усовершенствовать работу системы ДЭГ и ее интерфейс, чтобы в процессе голосования у избирателей не возникло сложностей», — отметил вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» Дмитрий Репников.

Учтены рекомендации экспертной группы о публикации исходного кода ключевых компонентов системы ДЭГ. Это позволит техническим специалистам разобраться в механизме голосования и работе системы.

«Ростелеком» по заданию ЦИК России при поддержке Минкомсвязи России разрабатывает систему дистанционного электронного голосования на базе технологий блокчейн в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Система ДЭГ будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.