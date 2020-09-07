Дистанционное голосование в Курской и Ярославской областях: инструкция для избирателей

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Это стало возможным благодаря системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). ЦИК России и «Ростелеком» подготовили для избирателей подробную инструкцию о том, как проголосовать онлайн.

По решению ЦИК система ДЭГ будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва в одномандатных избирательных округах: Сеймском — № 110 в Курской области и Ярославском — № 194. Проголосовать онлайн можно будет досрочно — 11 и 12 сентября и в единый день голосования 13 сентября.

Чтобы проголосовать онлайн, избирателям необходимо:

Подать заявление для участия в дистанционном голосовании на портале госуслуг до 24:00 8 сентября.

Зайти на сайт электронного голосования https://vybory.gov.ru с 8:00 11 сентября до 20:00 13 сентября (мск).

Авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг.

Для получения доступа к электронному бюллетеню ввести код из СМС, полученного на телефон, указанный в личном кабинете на портале госуслуг.

Сделать свой выбор и проголосовать.

Для участия в дистанционном голосовании необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Информацию о том, как это сделать можно посмотреть по ссылке.

Гражданин, который подал заявление на участие в ДЭГ и не отозвал его до 8 сентября, не сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке. Это сделано для того, чтобы полностью исключить возможность неоднократного голосования.

Для консультации по дистанционному голосованию открыта горячая линия: 8-800-200-00-20 (для звонков по России), +7 (499) 754-00-20 (для звонков из-за рубежа).

Система ДЭГ разработана «Ростелекомом» по заданию ЦИК России при поддержке Минкомсвязи в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

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