Куряне смогут голосовать на выборах дистанционно

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13 сентября курянам предстоит вновь прийти на избирательные участки – в регионе пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва. Впервые в Курской области в этот день, а также накануне, в период досрочного голосования 11 и 12 сентября, апробируют новую технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Рассказываем, как это работает

Технология ДЭГ по заданию ЦИК РФ и Минкомсвязи в рамках национальной программы «Цифровая экономика» разработана компанией «Ростелеком».

Преимущество ее в том, что она дает возможность проголосовать дистанционно, а фактически из любой точки мира. Это, согласитесь, не только удобно, но и важно в период непростой эпидситуации по коронавирусу. Чтобы воспользоваться ДЭГ, нужно только иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и доступ в Интернет.

Три шага

Итак, как проголосовать дистанционно?

Что делать, если я передумаю голосовать дистанционно?

В этом случае до 8 сентября через портал госуслуг нужно отозвать свое заявление. Если вы этого не сделаете, проголосовать на избирательном участке будет невозможно.

Насколько безопасно голосовать онлайн?

Система электронного голосования безопасна, утверждают разработчики, поскольку она основана на надежных методах шифрования. Она гарантирует анонимность и защиту передаваемых данных. Мониторинг и комплексная защита системы ДЭГ от кибератак идет круглосуточно.

Шифрование похоже на работу с банковской ячейкой. Один ключ - у избирателя, второй - у блокчейн системы. Доступа к бюллетеням у третьих лиц нет и узнать о том, как человек проголосовал, нет. Также технология не предусматривает возможности изменения кем-либо введенных данных.

Что делать, если произойдет сбой во время процесса дистанционного голосования?

В случае, если после получения доступа к бюллетеню человек по каким-то причинам не проголосовал (например, прервалось интернет-соединение), всегда можно вернуться к процессу незавершенного волеизъяления на том же устройстве и браузере. Проголосовать дважды в любом случае не получится.

Ответы на все вопросы по дистанционному голосованию можно узнать по бесплатной «горячей линии» по номеру: 8-800-200-00-20 для звонков по России. Для звонков из-за рубежа действует номер +7-499-754-00-20.