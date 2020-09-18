Курский роддом объединили с БСМП

Реорганизацию сделали для того, чтобы сократить расходы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Городской клинический родильный дом присоединили к городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Объединение профилей сократит время на постановку диагноза пациенту и ускорит оказание медпомощи, в том числе операций, считают в обладминистрации.

Объединенное лечебное учреждение возглавила Калерия Ильченко, а Андрей Озеров, ранее исполнявший обязанности главврача БСМП, назначен заместителем.

- В первую очередь, идея реорганизации направлена на улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи. И второе – это рациональное использование финансовых, материальных и кадровых ресурсов. Как мы знаем, есть значительный дефицит. Наличие больницы скорой медицинской помощи, имеющей в составе все профили с соответствующим оснащением и специалистами, позволит решить эти задачи, – отметила главный врач БСМП Калерия Ильченко.

Калерия Ильченко возглавила медучреждение Фото: Светлана ВОЛКОВА

Решение позволит снизить финансовую нагрузку на учреждения здравоохранения и создаст возможности для развития больниц. У БСМП долги составляли почти 25 млн рублей, у роддома – 6 млн.

Новое учреждение обеспечит полный цикл лечения, реабилитации, диспансерного и профилактического наблюдения. Амбулаторная помощь представлена детской, взрослой поликлиникой и женской консультацией. Стационар включит в себя хирургический, терапевтический и акушерско-гинекологический блоки. Намечена организация центра реабилитации и отделения нейрохирургии и травматологии. В зданиях «старого» онкодиспансера расположится центр амбулаторной онкологической помощи.

- Близкое расположение зданий и наличие всех профилей в одном месте выстроит рациональную маршрутизацию пациентов и разгрузит службу скорой помощи. А единая информационная система поможет быстро и полностью получать информацию о пациенте на каждом этапе лечения, – добавила Калерия Ильченко.

При реализации проекта обязательно будут учтены интересы сотрудников. Медицинский персонал учреждений должен сохранить рабочие места и размер заработной платы, сказали в администрации региона.