В городе горняков Железногорске открыли новый класс информатики

Компьютеры укомплектованы большими мониторами, удобными мышками и клавиатурами Фото: предоставлено пресс-службой

15 персональных компьютеров стоимостью 400 тысяч рублей - такой подарок ко Дню Знаний получили ученики железногорской школы №9 от компании "Металлоинвест".

Это современная мощная техника, специально предназначенная для работ по инженерной графике и программированию, поступила в новый класс информатики. Компьютеры укомплектованы большими мониторами, удобными мышками и клавиатурами.

Нужно отметить, что компания на постоянной основе поддерживает развитие образования, творчески работающих педагогов и талантливых детей в городах присутствия. Одно из таких направлений – оснащение школ современной техникой.

На торжественной церемонии открытия нового класса управляющий директор АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" Антон Захаров отметил:

- Этот год еще раз дал нам понять, что будущее за компьютерными технологиями и цифровизацией. Образовательные учреждения осваивают дистанционное обучение. Это становится частью нашей жизни. Мы уверены в том,что этот класс поможет ребятам развиваться и получать полезные знания, которые они смогут с успехом применять в дальнейшем.

Глава Железногорска Дмитрий Котов в свою очередь поблагодарил "Металлоинвест" за "своевременный подарок школе".

По словам директора школы №9 Гитаны Бровкиной, в нынешних условиях развитие цифровой образовательной среды – самая актуальная необходимость:

- Открытие компьютерного класса – очень важное событие для нас. Появилось больше возможностей для обучения детей.