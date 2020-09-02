Избиратели Курской области на общественном тестировании системы ДЭГ проголосовали за лучшее туристическое место в регионе

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Во время общественного тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое состоялось в ЦИК России 31 августа 2020 года, избиратели Сеймского одномандатного избирательного округа № 110 в Курской области выбрали лучшее туристическое место в регионе. Большинство голосов было отдано за Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы пустынь. В тройку лидеров также вошли дворцово-парковый ансамбль «Марьино» и мемориальный комплекс «Курская дуга». В голосовании приняли участие 26,58 % избирателей.

За время проведения голосования сбои не зафиксированы, система работала устойчиво. Технология дистанционного электронного голосования по решению ЦИК России будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях.

«Технология дистанционного электронного голосования впервые будет применяться на федеральных выборах в этом году в единый день голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва по двум одномандатным округам в Курской и Ярославской областях. И именно сегодня избиратели этих округов, изъявившие желание проголосовать на дополнительных выборах дистанционно и подавшие заявления для участия в дистанционном электронном голосовании, стали участниками первого общественного тестирования нового программно-технического комплекса. Востребованность дистанционного электронного голосования у граждан стала очевидной при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений Конституции Российской Федерации. Потребность в проведении такой формы голосования возрастает и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Дистанционное электронное голосование — дополнительная возможность волеизъявления для всех участников голосования, особенно с учетом активной позиции молодежи и удобства для маломобильных групп граждан. Мы надеемся создать не просто самую удобную, но и самую неуязвимую и безопаснуюсистему дистанционного голосования», — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Важно, что создаваемая система дистанционного электронного голосования инкорпорирована в систему электронного правительства, потому что это единые технологические цепочки передачи и обработки информации. Стратегическая задача — позволить любому гражданину России, где бы он ни находился, проголосовать дистанционно электронным способом. Это уникальная возможность, и пока ни одна из стран мира не приблизилась к этим технологиям. Здесь мы являемся пионерами. Конечно, будут появляться новые элементы и новые решения, но сегодня мы уверены, что алгоритмы, которые заложены в систему, полностью обеспечивают анонимность и достоверность голосования», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В основе разработки системы ДЭГ «Ростелекома» — результаты научно-исследовательской работы, программные и технические решения российского производства, включая блокчейн-платформу, которая входит в единый реестр российского ПО. Преимуществами системы ДЭГ являются безопасность доступа, надежность обработки информации, гарантированная конфиденциальность, а также возможность контроля процедуры голосования всеми авторизованными участниками выборов, включая независимых наблюдателей.

Особое внимание уделено вопросам информационной безопасности. Помимо защиты непосредственно информационной системы и используемой инфраструктуры, происходит постоянный мониторинг фишинговых и иных вредоносных ресурсов, принимаются меры по предотвращению мошенничества и утечек информации из системы.

Дистанционное электронное голосование пройдет в течение нескольких дней — в период досрочного голосования 11 и 12 сентября, а также непосредственно в единый день голосования 13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале. В этот же период можно будет отозвать заявление. Гражданин, который подал заявление на участие в ДЭГ и не отозвал его до 8 сентября, не сможет получить бюллетень на избирательном участке, что полностью исключает возможность неоднократного голосования.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком»ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 1 квартал 2020 года составила 121,6 млрд руб., OIBDA достигла 47,1 млрд руб. (38,7% от выручки), чистая прибыль — 7,7 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.