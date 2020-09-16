В роддом Курска поступил современный компьютерный томограф

Всего на поддержку здравоохранения Курской области Металлоинвест направил около 600 млн рублей Фото: предоставлено пресс-службой

Современный аппарат компьютерной томографии и сопутствующее медицинское оборудование компания «Металлоинвест» передала курскому городскому клиническому роддому.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев рассказал, что с самого начала пандемии компания направила все усилия на защиту здоровья сотрудников:

– По инициативе основателя Металлоинвеста Алишера Усманова мы реализуем масштабную программу поддержки медицинских учреждений городов Курской, Белгородской и Оренбургской областей. Программа поможет противостоять коронавирусу и расширит возможности оказания качественной медицинской помощи в долгосрочной перспективе.

Закупленный компьютерный томограф обладает высокой точностью исследования. С его помощью можно не только диагностировать осложнения коронавирусной инфекции, но и многих заболеваний головного мозга, позвоночника, легких, печени, почек. Уникальный пакет прикладных программ компьютерного томографа дает возможность обработки снимков в очень качественном трехмерном изображении, которое дает возможность точно определить локализацию, протяженность и характер очагов заболеваний. Специалисты прошли обучение и готовы к работе на новом оборудовании.

Также поступило и другое оборудование – шприцевые дозаторы, мониторы пациентов, реанимационные кровати высокого класса, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, анализаторы газов и электролитов крови, контролирующие содержание кислотно-щелочного равновесия, несколько тысяч многоразовых костюмов и респираторов, медикаменты.

Всего на поддержку здравоохранения Курской области Металлоинвест направил около 600 млн рублей.

- Металлоинвест на протяжении многих лет является надежным партнером в развитии нашего края, – подчеркнул Роман Старовойт. – Особенно важна эта поддержка в сегодняшних непростых условиях, когда социальные инвестиции компании помогают сохранять жизни людей.