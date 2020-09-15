«Здоровый ребенок»: специалисты-логопеды получили передовые навыки

Участники семинара смогли на практике освоить логопедический массаж Фото: предоставлено пресс-службой

Три десятка участников программы «Здоровый ребенок» - опытные специалисты, работающие с детьми боле 10 лет - пришли на семинар для логопедов дошкольных учреждений, который состоялся при поддержке Металлоинвеста.

Главная цель программы «Здоровый ребенок», которая работает вот уже девять лет, - создание эффективной системы оздоровления детей. За это время благодаря программе удалось сформировать в дошкольных учреждениях современную базу для увеличения физической активности детей и для их интеллектуального развития, внедрить технологии реабилитации, повысить квалификацию дошкольных и медицинских работников, вовлечь в общую работу родителей и общественность.

Нынешнее мероприятие вела Елена Краузе - учитель-логопед с 25-летним стажем, выпускница Московского педагогического университета. Она использует технологии своего педагога - известного столичного эксперта Елены Новиковой - и собственную методику по логопедическому массажу. Тема занятий - речевое развитие детей и технологии логопедического массажа.

Специалист рассказала, что коллег интересовали нюансы массажа: кто может его проводить, как правильно стерилизовать инструменты, какую технику выбрать:

- Мне понравились железногорские специалисты. У каждого есть свои наработки, мы обменивались знаниями и приобретали ценный опыт.

Участники семинара смогли на практике освоить логопедический массаж.

Логопед детского сада №7 Оксана Илюшина рассказала, что компания «Металлоинвест» постоянно помогает с занятиями в рамках своей программы «Здоровый ребенок»:

- К нам приезжают специалисты высочайшего уровня: лучшие врачи, психологи, дефектологи, логопеды. У педагогов есть возможность освежить уже имеющиеся знания и получить новые. Ведь в процессе работы у нас появляются вопросы, на которые сложно найти ответы.

Слушатели семинара по окончании получили удостоверение о прохождении курса.