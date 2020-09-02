Доходы сотрудников Металлоинвеста вырастут почти на 14%

В Компании действует Типовой коллективный договор Фото: предоставлено пресс-службой

Работники компании «Металлоинвест», ведущего производителя и поставщика железорудной продукции и горячебрикетированного железа, получат очередную прибавку к зарплате в размере 5%. Заработная плата увеличится с 1 октября 2020 года.

На это уже выделено более 620 млн рублей с учетом отчислений на социальное страхование, сообщили в компании. Основная часть средств пойдет непосредственно на рост заработных плат - на 3%. Оставшиеся 2% фонда повышения будут распределены для увеличения размера текущих выплат, пояснили в компании.

Это уже второе в этом году повышение заработной платы на предприятиях компании. Первое – также на 5% - состоялось 1 марта. Индексация происходит, несмотря на сложную экономическую ситуацию на рынках.

- Ситуация на рынках железорудной и стальной продукции остается сложной, но для нас принципиально важно обеспечить стабильное благополучие наших сотрудников. Увеличение доходов работников наших предприятий опережает темп роста стоимости жизни в регионах присутствия. Мы обеспечиваем уровень доходов, позволяющий привлекать и удерживать лучших профессионалов в отрасли, которые гордятся своей работой на комбинатах Металлоинвеста, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.

Размер заработной платы каждого сотрудника Компании напрямую зависит от эффективности его труда. Зарплата формируется из фиксированной и переменной частей. Переменная часть - это выплаты по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, а также ежеквартальные премии. Так, на предприятиях компании действуют дополнительные премии за рационализаторство, операционные улучшения, повышение производительности труда и другие достижения. Начиная с 2019 года на предприятиях компании действует ежеквартальное поощрение сотрудников за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

Работникам Металлоинвеста гарантирован и хороший социальный пакет.

После двух повышений заработной платы, введения новых планов премирования, перераспределения ФОТ и других выплат, общее увеличение доходов сотрудников предприятий Металлоинвеста составит около 14% по итогам 2020 года.

За последние три года рост среднемесячной заработной платы сотрудников Металлоинвества в общей сложности составил 27-34%.

К слову, вот уже 12 лет в Компании действует Типовой коллективный договор, где прописаны единые для всех предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников.