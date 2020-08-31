Около 150 курских компаний выбрали цифровое телевидение «Ростелекома»

.

С начала 2020 года абонентская база пользователей услуги в регионе выросла на 20%. Количество компаний, которые выбрали телевидение от «Ростелекома», достигло почти 150. Только в июле текущего года с помощью услуги «Ростелекома».11 местных предприятий подключили у себя в офисах от 40 до 76 телеканалов. Это на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Большая часть клиентов — предприятия сферы обслуживания и агропромышленного комплекса.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Интерактивное ТВ — один из инструментов успешного развития бизнеса. Его наличие в офисе влияет как на лояльность посетителей, так и на отношение самих сотрудников компании к работодателю. Например, в сфере обслуживания телевидение является важным инструментом, который создает уютную обстановку, развлекает или помогает настроиться на нужный лад. В ресторанах посетители оценят каналы о еде, путешествиях и природе, в салонах красоты будет уместно транслировать модные показы или художественные фильмы, а в фитнес-клубах спортивные программы послужат мотиватором к физической активности. "Ростелеком" предоставляет релевантную подборку каналов с легальным контентом. Качество нашего телевизионного вещания не зависит от погоды и задержек сигнала».

«Ростелеком» разработал телевизионные пакеты каналов для разных сфер бизнеса. Провайдер предлагает интересные программы и возможность размещения собственной рекламы на телеэкранах в баре, кафе, салоне красоты, шоу-руме, фитнес-центре, автосалоне или автомойке. Гостиничные комплексы получают от «Ростелекома» эфирные, тематические и платные каналы для лобби и номеров, а также канал с приветствием или рекламным предложением постояльцу. Телевизионный пакет для детских учреждений включает образовательные и развлекательные каналы для детей разного возраста.

Абоненты «Ростелекома» могут получить «Телевидение для бизнеса» со скидкой в 50% при подключении пакета услуг «Быть в плюсе», в который входит мобильная связь и интернет.

Узнать подробности об услуге можно на сайте или по телефону 8-800-200-30-00.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

* * *

ООО «Черновецкие зори» - предприятие, занимающееся выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур в Курской области.