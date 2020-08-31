Приоритеты «Открытия»: поддержка клиентов и развитие бизнеса

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- Шесть месяцев этого сложнейшего года позади. Есть у банка поводы гордиться проделанной работой?

- В целом банковская группа «Открытие» за первое полугодие показала рост активов и прибыли, у банка хороший запас ликвидности и сильные рыночные позиции. Чистая прибыль ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по итогам 1 полугодия 2020 года составила 14,8 млрд рублей.

Кредитный портфель группы за 6 месяцев 2020 года вырос на 12%, составив 1 508 млрд рублей. Темпы роста кредитного портфеля банка «Открытие» в 1,5 раза превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7 место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц.

Сильные рыночные позициибанкав Курской области позволяют нам с уверенностью продолжать реализацию стратегии роста бизнеса даже в условиях пандемии коронавируса. Мы увеличили долю во всех ключевых сегментах рынка кредитования – как физических, так и юридических лиц. Особенно наглядно это проявляется в потребительском кредитовании, которое увеличилось почти в 2,3 раза по итогам полугодия в сравнении с 2019-м, в 2 раза увеличились объемы выдачи ипотеки. Особым спросом пользовались кредиты на приобретение жилья на первичном рынке – их доля в совокупном объеме выдачи превысила 50%.

- Знаю, что в банке стартовал какой-то новый ипотечный продукт, расскажите подробнее?

- Да, буквально на днях, мы расширил возможности заемщиков в рамках программы «Семейная ипотека». Теперь семьи с детьми могут не только приобрести жилье на льготных условиях, но и рефинансировать ранее оформленные кредиты по ставке 4,7%. Стать заемщиками по программе могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Получить кредит или рефинансировать ранее выданную ипотеку можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Важно что, оформить любой ипотечный кредит можно в дистанционных каналах: подать заявку, документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн. К слову, наши инвестиции в развитие удаленных каналов помогли нивелировать последствия санитарных ограничений - в данном режиме сегодня нашим клиентам доступны более 90% всех банковских операций.

- А как дела обстоят с остальными ипотечными программами?

- Все они успешно реализуются и пользуются спросом у жителей области. С16 июня банк снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99%, а также представил новые условия кредитования военнослужащим: программы «Военная ипотека» и ее рефинансированиедоступны под 7,6% годовых на срок до 25 лет. А с 25 июня «Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Приобрести квартиру в строящемся доме по программе «Новостройка» можно по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков и покупка готового жилья по программе «Квартира» - от 7,8%.

Важно, что при этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. А подать заявку на кредит в «Открытие» можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.

- Кстати, а поведение наших жителей в вопросе использования банковских услуг как-то поменялось за эти 6 месяцев?

- В целом, наши клиенты демонстрировали рациональное финансовое поведение.

Подчеркну, что банк ввел беспрецедентные меры по экстренной поддержке своих клиентов (как физических, так и юридических лиц), пострадавших от коронавируса. Это и кредитные каникулы, льготу по РКО, вплоть до обнуления обязательных платежей и комиссий.

В перспективе планируем подкорректировать планы, пересмотреть бизнес-модель, чтобы максимально адаптироваться в сложившейся финансовой ситуации и смягчить ее последствия для клиентов.

- Какие еще появились новинки для бизнеса?

- Есть очень интересный проект: банк предложит предпринимателям пройти бесплатное тестирование на образовательном портале «OPEN ACADEMY» - рассчитать уровень цифровизации бизнеса, который покажет возможности компании к цифровой трансформации.

Недавно была проведена интеграция интернет-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банк «Бизнес-Портал», что позволяет автоматизировать обмен данными между банком и пользователем. Предприниматель может самостоятельно совершать бухгалтерские операции без специальных навыков.Автоматическая загрузка выписок по расчетному счету, отправка платежных поручений в клиент-банк, персональный налоговый календарь– сервис имеет множество функций, но при этом он прост и удобен.

- А как дела обстоят с потребительскими кредитами?

- А люди, несмотря на непредвиденные явления, свои планы не отложили: продолжают строить, делать ремонты. К тому же у нас в банке есть интересные и выгодные продукты – например, когда в первый год ставка ниже, чем в последующие.

- Что происходит с банковскими вкладами?

- Серьёзных движений по депозитам не было. Люди выбрали для себя рациональное финансовое поведение, стали искали более выгодные способы вложения денег. Увеличился спрос на инвестиционные продукты - деньги также защищены, но клиент может получить больший доход. За полугодие у нас таких вкладов на сумму свыше 100 миллионов рублей.

- Какие планы до конца года?

- Конечно, мы надеемся на то, что и бизнес, и население в скором времени адаптируется к «новой реальности», ситуация в экономике стабилизируется. Однако, главная задача для нас - это трансформировать банковские продукты с учётом новых потребностей рынка и сохранить высокий сервис нашего обслуживания.