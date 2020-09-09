Проект реконструкции парка в городе горняков победил во Всероссийском конкурсе

Благоустройство парка началось еще в 2017 году при финансовой поддержке Металлоинвеста Фото: предоставлено пресс-службой

Проект реконструкции городского парка им. Н.А.Никитина в городе горняков Железногорске Курской области победил на четвертом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Он получит финансирование из федерального бюджета - 95 млн рублей.

Заявка нашла поддержку у компании «Металлоинвест» - сотрудники Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева принимали активное участие в ее подготовке. Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова рассказала, что победа в конкурсе стала результатом плодотворной работы большой команды:

- Особую благодарность хочу выразить губернатору Курской области Роману Владимировичу Старовойту, благодаря поддержке которого это стало возможным. Начатая нами почти три года назад работа по созданию в городе новой точки притяжения выходит на новый уровень. Это большая победа всех, кому небезразлична судьба Железногорска, кто стремится создать для горожан привлекательную, современную и комфортную среду.

Благоустройство парка, площадь которого составляет 70 гектар, началось еще в 2017 году при финансовой поддержке Металлоинвеста.

За это время провели исследования и социальные опросы с голосованием жителей за функциональное и сервисное наполнение парка, подготовили документацию, очистили территорию от подлеска, кустарника и бытового мусора. Также отреставрирован фонтан и построена спортплощадка.

В 2017-2019 годах проведено работ на 50 млн рублей.

В 2020 году планируется благоустроить пляж и отреставрировать Летний театр в парке. Металлоинвест выделит на это 20 млн рублей в рамках Социально-экономического партнерства с Курской областью и Железногорском.

А до конца 2022 года переоборудуют центральную часть парка, спуск к озеру, обустроят набережную и лодочную станцию.