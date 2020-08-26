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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 26 августа 2020: за все время пандемии скончались 53 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 26 августа 2020
Яна ШелестЯнаШелест
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Общее число заболевших составляет 6 941 человек

Общее число заболевших составляет 6 941 человек

Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 25 августа, за последние сутки в Курской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 28 курян.

Общее число заболевших составляет 6 941 человек. Один пациент скончался. Таким образом, всего от коронавируса в регионе умерли 53 человека.

Всего от коронавируса в регионе умерли 53 человека

Всего от коронавируса в регионе умерли 53 человека

Стало известно, как будут работать курские школы, детские сады и вуза с 1 сентября.

Согласно данным экспертов по статистике и моделированию Центра экономических исследований, Курская область вошла в «зеленую зону» по COVID-19.

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