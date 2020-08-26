Коронавирус в Курске, последние новости на 26 августа 2020: за все время пандемии скончались 53 человека

Общее число заболевших составляет 6 941 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 25 августа, за последние сутки в Курской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 28 курян.

Общее число заболевших составляет 6 941 человек. Один пациент скончался. Таким образом, всего от коронавируса в регионе умерли 53 человека.

Всего от коронавируса в регионе умерли 53 человека

Стало известно, как будут работать курские школы, детские сады и вуза с 1 сентября.

Согласно данным экспертов по статистике и моделированию Центра экономических исследований, Курская область вошла в «зеленую зону» по COVID-19.