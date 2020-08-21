Свиноводство в Черноземье: каков реальный потенциал?

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По данным Минсельхоза РФ, в прошлом году в хозяйствах всех категорий России было произведено 5,04 миллиона тонн свиней на убой в живом весе, что на 5,1 % больше результата 2018 года. Самый существенный вклад в наращивание производства свинины на внутреннем рынке вносит Центральный федеральный округ — здесь по итогам 2019 года объем производства свиней на убой составил 50% всего объёма в стране. Почти 35% свинины, произведенной в ЦФО, обеспечила Белгородская область. И дальнейшее увеличение производственных площадок здесь не планируется — Белгородская область одна из первых в стране подошла к необходимости интенсификации за счет внутренних резервов на имеющихся свинокомплексах. У остальных областей, судя по данным Росстата, количественный ресурс ещё есть: в Воронежской области за указанный период прирост составил 2,6%, в Липецкой — 0,6%, в Тамбовской — 11,9%. Самый большой потенциал роста по результатам квартала — у Курской (20,1%) и Орловской (43,8%) областей.

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Специалисты называют одним из главных парадоксов отрасли то, производство свинины вызывает резкое неприятие тех же самых людей, которые именно ее потребляют. Люди выражают недовольство «запахом» и «мегатоннами сбрасываемого в реки навоза». На этом недовольстве немедленно начинаются экологические спекуляции, что и становится камнем преткновения в реализации инвестиционных проектов в отрасли. В разные годы находить компромиссы в интересах регионов, населения и инвесторов приходилось практически всем производителям свинины в России. Но взаимовыгодные решения не всегда удавалось выработать. Например, после долгих обсуждений «Мираторг» был всё же вынужден отказаться от строительства семи свинокомплексов в Курской области – они переведены в соседние Орловскую и Брянскую.

Появились протестующие и в Орловской области. Претензии стандартные: запах, навоз, всё будет сливаться в реки, загрязнённая питьевая вода, в радиусе пяти километров от свинокомплексов умрёт всё живое, и вообще – в Европе так не делают. Между тем, именно европейские страны задают актуальные стандарты отрасли в отношении не только количественных показателей роста, но и параметров интенсификации свиноводческого производства, прежде всего — концентрации свиноводческих проектов.

Например, рекордные показатели производства свинины в Дании (2,8 миллиона тонн) достигаются в том числе высокой плотностью свиноводства на единицу площади — 626,6 голов на 1 кв. км. Это почти в два раза больше, чем в регионе — лидере российского свиноводства Белгородской области, в 5 раз больше, чем в Курской, в 20 раз больше, чем в Орловской. Еще более показателен пример французской провинции Бретань, которая при сопоставимых с нашими областями площадях также в разы превосходит их по концентрации свиноводческих проектов.

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Сейчас в России более 80% произведенных отходов в сельском хозяйстве утилизируют и обезвреживают. Кроме того, регулирование сельскохозяйственной деятельности касается сегодня практически всех точек контакта агропроизводств с природой — утилизации побочных продуктов животноводства, контроля поверхностно-ливневых сточных вод, состава упаковки, концентрации (интенсивности) запаха. При этом увеличение поголовья свиней означает и рост количества ценного органического ресурса — удобрений. Внесение органических удобрений на основе побочных продуктов животноводства – навоза и помёта — самый короткий и эффективный путь к восстановлению почвенного плодородия: обеднённая почва может принять до семи тонн органики на гектар.

У Орловской и Курской области огромный потенциал развития свиноводства. Например, свиноводческие комплексы в Орловской области, в которые компания «Мираторг» намерена вложить порядка 20 млрд. рублей, должны быть построены уже в 2022 году. В проект войдут животноводческие площадки на 203 тысячи тонн товарной свинины в год, зерновая компания, элеваторная группа и комбикормовый завод, который обеспечит кормами все свиноводческие площадки, плюс маслоэкстракционный завод. Это создаст в области более тысячи новых рабочих мест и обеспечит налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 680 миллионов рублей ежегодно. А Курская область, которая поддалась на экологический шантаж о вреде отрасли, «недополучит» 6,5 миллиарда рублей инвестиций, 420 рабочих мест, ежегодно 24 миллиона от НДФЛ и 107 миллионов налога на имущество.

Сейчас производство свинины практически полностью закрывает потребность россиян в импорте данного вида мяса. Свинина — самое популярное мясо в стране, так сложилось исторически. И это - огромный экспортный потенциал (в нынешнем году импорт свинины только в Китай достигнет 5 миллионов тонн).

Отрасль традиционно остаётся для России существенной точкой роста в производстве мяса и обладает большим экспортным потенциалом. Вот поэтому, по сути, и приходится выбирать: поддаться на экологический шантаж или иметь каждый день мясо на столе.