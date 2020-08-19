«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» защитят квартиру от ущерба в режиме онлайн

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«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» запускают совместные продажи страхового продукта «Хоть потоп», который защитит владельцев и арендаторов квартир от риска пожара, залива и кражи. Теперь полис можно приобрести на сайте «Ростелекома» — документы оформляются онлайн, без осмотра квартиры и предварительной описи имущества.

В рамках программы будут застрахованы внутренняя отделка, включая стоимость работ, инженерные сети и оборудование, мебель, бытовая и электронная техника и гражданская ответственность перед соседями. Общий лимит выплат для клиентов «Ростелекома» — до 400 тыс. рублей. Договор страхования можно заключить на месяц с автопролонгацией в течение 23 месяцев или на один год.

«Защита имущества физических лиц — надежный способ обезопасить себя от непредвиденных проблем на время отсутствия в квартире. Пожары, кражи, заливы — полис “Хоть потоп” покрывает большинство рисков повреждения имущества и включает лимит покрытия, достаточный для устранения последствий многих бытовых происшествий. Одно из удобств заключается в том, что можно оформить подписку и оплачивать страховку небольшими ежемесячными платежами», — говорит руководитель проекта управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Елена Калмыкова.

«Мы рады предложить клиентам “Ростелекома” новый страховой продукт, который дополняет экосистему полезных сервисов и услуг для дома и семьи. Теперь наши абоненты могут в режиме онлайн застраховать свой дом или квартиру от основных рисков. Совместно с партнером мы предлагаем наилучшее соотношение суммы покрытия и стоимости полиса на рынке страхования жилья. Процесс оформления страховки максимально простой и доступен независимо от места проживания абонента — заключить договор можно удаленно, без посещения офиса. Мы планируем расширять линейку страховых продуктов, которые помогут сделать жизнь клиентов еще комфортнее и спокойнее», — отметила директор проектов офиса перспективных продуктов «Ростелекома» Ирина Козловская.

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Группа «АльфаСтрахование»Группа «АльфаСтрахование» — крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 99 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Собственные средства группы составляют 31,7 млрд руб. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале FitchRatings, «ВВ+» по шкале S&P и «ruАA+» по шкале «Эксперт РА».

Контактная информация:

Мария Карцева, «АльфаСтрахование»

Тел.: +7 (495) 788-0-999, доб. 5858

Моб. тел.: +7 (962) 923-74-49

Эл.почта: KaverinaMS@alfastrah.ru

Рузанна Манукян, DNA Communications

Тел.: +7 (499) 288-18-14

Моб. тел.: +7 (967) 225-99-22

Эл.почта: ruzanna@dnapr.ru

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ПАО «Ростелеком»ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.