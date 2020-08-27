Сейчас в акции принимают участие школы № 7, 8, 11, 13, 14 Фото: предоставлено пресс-службой

В рамках экомарафона волонтеры Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, участники корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!», установили в образовательных учреждениях Железногорска контейнеры для сбора использованных батареек.

Директор школы № 14 Галина Зверева поблагодарила волонтеров за их неравнодушие к природе:

- У нас современное учебное заведение, где будет использоваться большое количество оргтехники, работающей с помощью пультов управления. Участвуя в «Экомарафоне», мы разрешим проблему утилизации батареек. Это актуально для школы и полезно для экологии.

Волонтер Антон Иванников рассказал, что задача акции - объяснить детям, что батарейки токсичны, вредны для окружающей среды:

- По оценкам ученых, один элемент питания загрязняет 20 квадратных метров земли. Мы решили разместить специальные контейнеры в учебных заведениях и в Музее трудовой славы МГОКа, чтобы дети и взрослые приносили из дома и сдавали старые элементы питания. Планируем раз в полгода увозить их на переработку.

Сейчас в акции принимают участие школы № 7, 8, 11, 13, 14, но в перспективе к ним могут присоединиться и другие образовательные учреждения города.

Руководитель Музея трудовой славы МГОКа и волонтера Дина Панкратова считает, что с помощью очередного экопроекта дети больше узнают о том, как они сами могут влиять на сохранение окружающей среды:

- В музее мы часто рассказываем о бережном отношении к природе. А теперь мы и на практике покажем, как важно заботиться об экологии.