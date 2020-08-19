В Железногорске Курской области после реконструкции откроют два бассейна

В бассейне «Нептун» полностью обновят чашу и ее гидроизоляцию Фото: предоставлено пресс-службой

Масштабные ремонтные работы сейчас идут в железногорских бассейнах «Нептун» и «Альбатрос». Ремонт обойдется в 4 и 3 млн рублей. Эти средства выделены компанией «Металлоинвест» в рамках социально-экономического партнерства с администрациями Курской области и Железногорска.

Так, в бассейне «Нептун» полностью обновят чашу и ее гидроизоляцию. Директора бассейна Василий Маслов рассказал, что капитального ремонта здесь ждали давно:

- Чашу бассейна оформим стеклянной мозаикой. Это облицовочное покрытие долговечно, обладает высокой водостойкостью и минимальной пористостью. Также заменим гидроизоляционную основу, высокое качество которой обеспечит современный цементно-полимерный состав. Все строительные материалы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам и требованиям безопасности, установленным для бассейнов.

Также здесь будет установлен специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями. Ремонт завершится уже до конца октября.

Еще раньше строители обещают сдать после ремонта спортивную школу плавания «Альбатрос» - в начале сентября. Здесь заменили электропроводку и двери, а пол выложили нескользящей плиткой. В планах - облицовка стен, монтаж потолка и оформление входной группы.

Директор спортивной школы Владимир Капусткин рассказал, что основная задача – сделать холл современным и просторным.