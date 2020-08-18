Как в регионе отметят годовщину Курской битвы?

23 августа отмечается 77-я годовщина битвы на Курской Дуге Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятия, посвященные празднованию в Курской области 77-летия Победы в Курской битве

19 августа

15:00 – презентация сборника «Золотые звезды курян» и Книги Памяти Курской области (17-й том, часть 6-я).

Мероприятие состоится в выставочном центре «Курск – город воинской славы» (ул. К. Маркса, около мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»).

В мероприятии примут участие заместитель губернатора Курской области Юрий Князев, кандидат исторических наук, член Общественного совета муниципального образования «Город Курск» Александр Манжосов, председатель Курской областной молодежной патриотической общественной организации «Центр «Поиск» Игорь Цуканов, доктор исторических наук, профессор Владимир Коровин.

21 августа

15:00 - заседание круглого стола «Сохранение исторической памяти в Великой Отечественной войне как основа государственной политики» (здание железнодорожного вокзала станции Поныри, зал боевой славы).

В мероприятии примут участие ученые, краеведы, руководители поисковых отрядов, музейные работники и волонтеры. Накануне годовщины победы на Курской дуге представители разных поколений обсудят актуальные вопросы, связанные с современным пониманием истории, поделятся опытом нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

18:00 – открытие мемориальных стел памяти неизвестных солдат Курской битвы в Поныровском районе (мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги»).

Количество стел – 28 по числу районов области.

19:00 - презентация документального фильма «Часовые памяти. Поныри» с участием автора Алексея Рафаенко (центральная площадь поселка Поныри).

Фильм из документального цикла «Часовые памяти», который рассказывает об одном из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, длившемся 49 дней и отмеченном самым крупным танковым сражением в истории - битве на Курской дуге.

22 августа

07:30 - 20:00 – патриотический велопробег по местам боевой славы «Курская дуга - 2020».

Велопробег пройдет по маршруту Курск – м. Свобода – п. Золотухино – п. Поныри – мемориал «Тепловские высоты» – Фатежский район (фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе», мемориальный комплекс «Поклонная высота 269»).

На пути следования велопробега пройдут короткие митинги и возложения цветов, организаторы и краеведы проведут для участников краткие исторические экскурсы.

Маршрут велопробега

07:30 - 08:00 - старт на мемориальном комплексе «Курская дуга» (г. Курск, Триумфальная арка, Могила Неизвестного Солдата)

08:00 - 10:00 – движение в м. Свобода

10:00 - 10.30 - встреча с жителями района, митинг, посещение историко-мемориального музея «Командный пункт Центрального фронта» в м. Свобода

10:30 - 11:30 - движение до п. Золотухино, одна остановка в пути и короткая остановка на выезде из п. Золотухино

11:30 - 13:00 - движение в п. Поныри

13:00 - 14:00 - встреча с жителями на площади, митинг, посещение памятников п. Поныри, обед, отдых

14:00 - 15:00 - движение до мемориала «Тепловские высоты», закрытие велопробега, вручение медалей

15:00 - 16:10 - посещение фестиваля исторической реконструкции «Бой на Северном фасе», мемориальный комплекс «Поклонная высота 269»

16:10 - 18:00 - движение до г. Курска.

11:00 - 19:00 – патриотическое мероприятие «Поезд Победы»

Программа

11:00 - торжественный митинг на железнодорожной станции Курск

11:40 - торжественная церемония отправления «Поезда Победы»

12:45 - торжественная церемония встречи «Поезда Победы» на железнодорожной станции Поныри, митинг, экскурсия

15:00 - 17:00 – концертная программа артистов Курской государственной филармонии «Победа остается молодой»

12:50 – прибытие на станцию Поныри бронепоезда БП-43.

Бронепоезд БП-43 полностью укомплектован стрелковым оружием, оригинальными интерьерными системами наблюдения.

09:00 - 17:30 - фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе»

Программа

9:00 - 12:00 – Божественная литургия в храме святых апостолов Петра и Павла

13:30 - 14:00 – лития о погибших воинах у Поклонного креста, возложение венков и цветов

14:00 - 15:00 – концертная программа артистов Курской государственной филармонии «Победа остается молодой»

15:00 - 16:00 – «Бой на Северном фасе». Военно-историческая реконструкция боя с участием реконструкторов и военной техники

16:00 - 16:30 – фотосессия с участием реконструкторов и военной техники

16:00 - 17:30 – праздничный концерт, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в Курской битве

Объясняем, как добраться на фестиваль реконструкции Фото: предоставлено пресс-службой

10:00-11:30 - акция «75 тысяч шагов к Победе».

Акция состоится во всех районах области. В районах все желающие (не более 100 человек) пробегут по 2,5 км, в Курском районе – 7,5 км; в сумме получится цифра 75 км.

23 августа

8:30 – 18:00 - патриотическое мероприятие «Поезд Победы»

Программа акции «Поезд Победы»

8:30 - торжественный митинг на железнодорожной станции Курск

10:20 - торжественная церемония отправления «Поезда Победы»

11:27 - торжественная церемония встречи «Поезда Победы» на железнодорожной станции Щигры, митинг

12:30 - торжественная церемония встречи «Поезда Победы» на железнодорожной станции Мармыжи, митинг

13:30 - торжественная церемония встречи «Поезда Победы» на железнодорожной станции Кшень, митинг, концертная программа, полевая кухня

9:00 - 11:40 - возложение корзин, венков и цветов, посвященное 77-й годовщине победы в Курской битве

Программа

09:00 – стела «Героям-курянам», Красная площадь города Курска

09:30 - мемориальный комплекс «Курская дуга», проспект Победы

10:00 - мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

21:00 - праздничный салют