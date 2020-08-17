"Пациента с ожогами в курской больнице поливали холодной водой - мужчина скончался"

Куряне требуют навести порядок в местном здравоохранении Фото: Из архива КП.

КП уже рассказывала о ЧПрассказывала о ЧП, которое произошло 13 августа в Горшеченской райбольнице Курской области. Одна из пациенток медучреждения очнулась в морге, куда ее отправили доктора отделения, решив, что женщина умерла.

Родным сообщили о происшедшем. Но утром сотрудница морга обнаружила, что женщина жива, пациентку снова перевели в больницу, на этот раз в областной центр в реанимацию.

Главный врач Курской областной клинической больницы Владимир Луценко подтвердил, что пациентка из Горшеченской ЦРБ сейчас находится во вверенном ему медучреждении.

- В другой районной больнице - Суджанской ЦРБ - тактика лечения мужчины, поступившего в с 70-процентными ожогами, включала, как сообщается, «поливание тела холодной водой». Пациент скончался позже в областной клинической больнице, - рассказали в Доме Советов.

В администрации региона сообщили, что областной комитет здравоохранения инициировал проверки в этих двух районных больницах

- Об этих случаях комитету здравоохранения известно. По фактам, изложенным в СМИ, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные. Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся, - сказала первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина.

Ранее КП сообщала, что в Курской областной больнице проводится "клинический разбор" по поводу смерти 21-летней пациентки.

21-летняя девушка скончалась 13 августа в областной клинической больнице. В хирургическое отделение больницы она поступила 19 июля.

При компьютерной томограмме легких 24 июля у курянки обнаружили признаки двусторонней вирусной пневмонии третьей степени. Доктора решили, что у пациентки коронавирус и перевели ее в ковидный стационар другой больницы.

- Учитывая эпидемиологическую обстановку и в соответствии с установленным Минздравом порядком, больная была переведена в городскую больницу №6, перепрофилированную для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Там 26 июля хирурги областной больницы выполнили повторную операцию по медицинским показаниям.

После получения отрицательных результатов на коронавирус 3 августа пациентку перевели в отделение общей хирургии областной больницы, где при поступлении ей сделали КТ легких, брюшной полости, пневмония признана разрешающейся, - прокомментировали ситуацию в администрации региона. - Затем в областной больнице провели несколько оперативных вмешательств.

Сейчас идет проверка по этому случаю, есть мнение, что девушке ошибочно поставили ковидный диагноз и она не получала квалифицированного лечения в результате чего и произошла трагедия.