В Курской области работает #АкадемияГТО

К тренировкам может присоединиться любой желающий Фото: предоставлено пресс-службой

Спортивное реалити-шоу - Академия ГТО стартовало в Железногорске Курской области.

Реализовать его удалось благодаря конкурсу грантов «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест». Проект предложил «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».

Реалити-шоу – это открытые бесплатные тренировки для всех желающих - тех, кто решил сдать нормативы комплекса и получить золотой, серебряный или бронзовый значок. Они проходят каждое воскресенье. Академия ГТО демонстрирует, каких результатов можно достичь за десять занятий спортом.

Занятия проводятся под руководством мастера спорта по легкой атлетике, победительницы марафонов Надежды Галкиной и известного атлета, мастера спорта, чемпиона России в беге на три тысячи метров Алексея Палагушина, а также других опытных тренеров.

Алексей Палагушин рассказал, что задача - не только получить значки ГТО:

- Куда важнее научить начинающих спортсменов правильному выполнению базовых физических упражнений. Нужно постараться привить любовь к регулярным нагрузкам

Одна из участниц проекта, Юлия Якубова, говорит, что про Академию ГТО узнала от подруги:

- До сих пор я считала себя не самой спортивной - изредка бегала на стадионе. А тут решила попробовать потренироваться в течение нескольких недель. Главное - не сойти с дистанции, дойти до конца!

На первой тренировке участники спортивного реалити-шоу прошли тест на старте. Нужно было отжиматься, качать пресс на время, соревновался с товарищами в челночном беге.

Уже на второй день на тренировки пришло еще больше жителей Желзногорска, которые узнали о тренировках в интернете.

Большинство отмечают, что прогресс от регулярных тренировок очевиден

Стать «академиком ГТО» может любой желающий. Для этого нужно зайти на страницу проекта «ВКонтакте», зарегистрироваться и регулярно посещать тренировки. Посещать занятия могут как дети, так и взрослые.