Железногорские дошколята приняли участие в конкурсе рисунка «Правнуки Победы»

Ни один участник конкурса не остался без подарка - все дети получили дипломы и памятные призы от компании «Металлоинвест» Фото: предоставлено пресс-службой

В Железногорске Курской области подвели итоги конкурса рисунков «Правнуки Победы». Участие в нем принял 131 детсадовец, самому младшему из которых всего пять лет.

Участники и победители получили заслуженные награды от учредителя творческого конкурса - Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева (предприятие компании «Металлоинвест»). Все дети удостоились дипломов и памятных призов, а 24 победителя награждены сертификатами от детского магазина.

Ребята во время подготовки к конкурсу многое узнали о Великой Отечественной войне и своих родных в годы Второй мировой.

Так, Екатерина Харланова, мама шестилетней участницы, рассказала, что ее дочь Маша нарисовала своего прадеда, который был авиамехаником и в годы Великой Отечественной войны ремонтировал самолеты.

Награждали маленьких художников депутаты городской думы, представители администрации Железногорска и Совета ветеранов Михайловского ГОКа.

- Когда-то были дети, потом внуки, сейчас уже правнуки Победы. Самое главное, чтобы память о героическом подвиге народа передавалось из поколения в поколение, чтобы помнили о своих прадедах, - говорит начальник спортивного комплекса «Магнит», депутат Железногорской городской Думы Александр Дорофеев. - Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения – важнейшие направления социальной деятельности компании «Металлоинвест».

Председатель Совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных рассказал, что среди бывших сотрудников комбината осталось всего девять участников Великой Отечественной войны, в Железногорске их – 17.