Курский Жеглов: встречи со Сталиным и Дзержинским, ликвидация банд и спекулянтов

Георгий Воробьев занимался ликвидацией банд в Черноземье Фото: Предоставлено "КП"

Удивительную судьбу прожил курянин Георгий Воробьев. Родившись в 1895 году, Георгий Петрович пережил революцию, Гражданскую войну и Великую Отечественную. Но особый след он оставил в становлении курского уголовного розыска. Сразу после революции, с 1918 года, в возрасте 23 лет, он начал работу в Курской милиции, участвовал в боях с Деникинскими войсками при обороне и освобождении Курска, занимался ликвидацией банд в губернии. А с 1921 по 1922 год «курский Жеглов» возглавлял отдел уголовного розыска губернской милиции.

«Свирепствовал анархист Махно со своей супругой Никифоровой»

Сохранились уникальные воспоминания о тех годах, которыми делился сам Георгий Петрович.

В милицию Воробьев попал из рядов Красной Армии в июле 1918 года, сразу на должность начальника третьего района Курска. Тогда отдел располагался на улице Красноармейской. Перед наступлением белогвардейцев территория этого района входила в укрепзону, и одной из задач стала мобилизация курян на рытье окопов и установку заграждений из колючей проволоки в шесть рядов со стороны реки Сейм. Параллельно милиция должна была бороться с преступными элементами.

- Во второй половине сентября 1919 года деникинцы подошли к городу, и пришлось отступать. Но в ноябре Курск уже был освобожден, мы, согласно приказу, незамедлительно вернулись на свои места, - вспоминал Георгий Воробьев.

Продвижение молодого милиционера по служебной лестнице шло успешно. В феврале 1921 года Воробьева назначили на должность начальника Ново-Оскольской уездной милиции, поставили задачу – укротить свирепствовавшие в уезде бандитизм, убийства и ограбления.

- Свирепствовал анархист Махно со своей супругой Никифоровой, - вспоминал Георгий Петрович. – От Конотопа была моя линия до Брянска. Махно был неуловим. Прошляпил и я его в Конотопе, где они под видом торговцев продавали семечки.

Перед приездом «железного Феликса» деревянную платформу вымыли до блеска

Георгий Воробьев вспоминает о своей встрече с «железным Феликсом»:

- Не помню точно время, когда встреча была с Дзержинским на станции Конотоп в его вагоне. Он в то время был немного болен. Эпизод интересный. На станции сделали так, чтобы не было ни одного мешочника, а деревянную платформу вымыли до блеска. Выходит из вагона комендант Дзержинского. Я рапортовал ему, как полагается по-военному.

В конце 1921 года Воробьева снова отозвали на родину в Курск, где назначили начальником Губернского управления угрозыска. Любопытно, что в штат структуры помимо помощников, агентов и инспекторов, входил по тем временам даже гример.

Однажды банду Воробьеву помог «накрыть» бывший солдат старой армии, который решил так отомстить за убийство бандитами родителей. Он затесался сначала в доверие к мелким воришкам, а потом стал своим у крупных криминальных авторитетов. Воробьеву он «сдал» семерых вооруженных бандитов, сообщив адрес, где они остановились. Когда милиция нагрянула, бандиты были пьяными, а оружие они держали под подушками. Операция прошла успешно.

Банда выслеживала людей с деньгами в курском драмтеатре

- В Курске в 1918 – 22 годах царила большая преступность: убийства с ограблениями, квартирные кражи, самогоноварение, спекуляция, воровство на базарах, кражи скота, который резали и сбывали скупщикам краденого. Например, Лоскутову на Сороковой улице. Этот Лоскутов при царизме занимался убийствами и ограблениями, а при Советах вел себя тихо, только спекулировал самогоном. Звали его Пашка-медведь. Изредка в одиночку занимался кражами и ограблениями домов, поджигая их потом. Был просто неуловим. И все же мы его уличили. Расстрелян. Жена сослана, - вспоминал курский Жеглов.

И вот уже совсем «жегловская история», которая могла бы послужить эпизодом для фильма. Действия ее развернулись в 20-е годы в Курском драмтеатре:

- Была опасная банда, которая ходила в Драмтеатр, играла в бильярд, выслеживала людей с деньгами, а затем по дороге грабила и убивала, даже когда город был на осадном положении. Эта банда наводила ужас на людей. Нападали на богато одетых. Пришлось взять ответственность за охрану на свой угрозыск. Благодаря принятию нами мер, удалось ликвидировать эту банду быстро.

После того как «курский Жеглов» показал себя в угрозыске с лучшей стороны в плане борьбы с бандитизмом, он почти 30 лет проработал в прокуратуре в разных городах страны – Тверь, Москва, Курск. В 1939-м Воробьева мобилизовали на должность военного следователя и отправили на западные границы Белоруссии.

Главное напутствие дал Сталин

Сам Георгий Петрович считал, что главное напутствие в жизни ему дал Иосиф Сталин, которого он однажды встретил:

- После Рабфака обязательно продолжите учебу в лучшем вузе страны – МГУ. Государству очень нужны грамотные кадры!

Слова Сталина запали Георгию в душу, и данное обещание он сдержал. Окончил МГУ и большую часть своей жизни посвятил работе в «органах».

Из-за этого личная жизнь Воробьева сложилась поздно. Женился он, когда уже было за сорок.

Дочь Георгия Воробьева собрала целых архив воспоминаний о своем отце Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дочь Георгия Петровича Валентина Антимонова вспоминает:

- 1941 год. Мне исполнилось два с половиной годика. Папу вновь мобилизуют в Красную Армию – началась Великая Отечественная война. Помню страшные гудки. Мама говорила: «Тревога», одевалась сама и одевала нас, все бежали в бомбоубежище. Там было тесно, нечем дышать. Люди мне казались страшными - все одинаковые, одетые в серые платки и телогрейки.

Потом папа закрыл наш дом. Помню длинные зеленые машины с людьми. Нас туда посадили, увозили в эвакуацию. Мама кричала: «Георгий! А как же ты?» Он махал рукой нам и кричал: «Я вас найду».

Георгий Воробьев прожил 84 года. Его имя вписано в историю курского угрозыска как одного из легендарных основателей этого подразделения.