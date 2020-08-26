«Горняцкие» подарки ко Дню Знаний

В День знаний все первоклассники города горняков получат папки-портфели с книгой-раскраской о профессиях МГОКа и футболкой с логотипом Компании Фото: предоставлено пресс-службой

Более 30 млн рублей на развитие образовательных проектов и подготовку школ, детских садов и учреждений профессионального образования Железногорска к новому учебному году направила компания «Металлоинвест» накануне 1 сентября.

Помощь сфере образования в преддверии Дня Знаний – это традиция, которой компания следует не первый год.

В День знаний все первоклассники города горняков получат папки-портфели с книгой-раскраской о профессиях МГОКа и футболкой с логотипом Компании.

Заместитель начальника управления образования администрации Железногорска Ирина Любимова рассказала, что компания системно участвует в развитии материальной базы, а также в обеспечении безопасной и комфортной развивающей среды.

Так, в этом году за счет Металлоинвеста установлены уличные спортивные тренажеры в гимназии №1, заасфальтированы беговые дорожки стадиона и возведена многофункциональная спортивная площадка на территории школы №8. Также на средства металлургической компании отремонтирован спортзал в школе №4, оснащен компьютерный класс в школе №9, оборудована новая школа №14.

Объем помощи политехническому колледжу и горно-металлургическому техникуму в этом году составил более 6 млн рублей.

Дошкольные учреждения также получили ощутимую финансовую поддержку. В более чем 5 млн рублей обошелся капитальный ремонт пищеблоков в детских садах №19 и №14, фасада детского сада №24, пищеблока и теневых навесов в детском саду №15.

А 32 многодетные и малообеспеченные железногорские семьи накануне 1 сентября в подарок от Металлоинвеста получили новые планшетные компьютеры.

Многодетная мама Светлана Пронина, воспитывающая девять детей, пять из которых школьники, поблагодарила меценатов:

– Этот подарок очень поможет нам. Дистанционное обучение мы осваивали на двух телефонах и одном компьютере и часто буквально по очереди.