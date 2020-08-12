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В Курске снимают фильм об истории города

"Документалку" будут крутить на железнодорожном вокзале уже этой осенью
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«Исторический багаж» дает возможность почувствовать неповторимость каждого края

«Исторический багаж» дает возможность почувствовать неповторимость каждого края

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Съемки киноленты проходят в рамках федерального мультимедийного просветительского проекта, реализуемого на железнодорожных станциях России, «Исторический багаж». По сути это интерактивные выставки на вокзалах городов, где информация собрана по разделам: карта и территория, история места, искусство, земля и люди. Багаж — главный атрибут путешественника.

Проект реализуется по поручению Президента РФ Вадимира Путина Институтом российской истории РАН совместно с Фондом «Культурное пространство» при поддержке ОАО РЖД и при участии Российского исторического общества, рассказали в Курском облкинофонде.

- Документальный фильм о Курске продолжительностью около 20 минут на железнодорожном вокзале Курска начнут показывать уже в начале осени - специально для этого внутри здания будет установлено два больших монитора. Примерно в двух десятках городов России работа уже завершена, - рассказал нам режиссер Сергей Полищук.

О становлении и развитии родного города расскажут историки и спортсмены, искусствоведы и театральные деятели. В съемках, возможно, примут участие и знаменитые российские артисты-куряне Игорь Скляр, Владимир Винокур, Юлия Галкина.

Также в фильме принимают участие курский архитектор, члена Союза архитекторов России Олег Заутренников, заведующая литературно-драматургической частью Драматического театра имени А.С. Пушкина Ольга Люстик, директор Курского кинофонда Андрей Немиров. Последний рассказал об истории кинопоказа в Курске и о съемках двух фильмов. «Огненная дуга» 1968 года - первая часть легендарной киноэпопеи «Освобождение» режиссера Юрия Озерова, подчеркивающая исключительное значение Курской битвы в истории Второй мировой войны. Курсовая работа студентов ВГИКа Александра Гордона и Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет…» снималась в Курске в 1958 году, ее сюжет основан на реальных событиях, происходивших в нашем городе и описанных советским писателем Аркадием Сахниным в очерке «Эхо войны».

«Исторический багаж» дает возможность почувствовать неповторимость каждого края и одновременно его значение, вклад в историю России.

КультураКультура: кино

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