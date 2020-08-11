Скандал вокруг реставрации дома купца Гладкова в Курске: «Мы получаем новодел»

Фото Ульяны БАРТЕНЕВОЙ

В Курске организация «Курскоблреставрация» проводит ремонт двухэтажного купеческого дома Гладкова, что на улице Максима Горького 15. В этом здании уже долгие годы располагается «Курский базовый медицинский колледж».

В процессе реконструкции была разрушена лепнина XIX века, в том числе наличники, подоконные карнизы, филенки, гирлянды с растительным орнаментом и раскрепованные пилястры, украшающие фасад исторически важного архитектурного объекта.

Произошедший инцидент возмутил курских краеведов. Кандидат исторических наук и историк архитектуры Илья Шпаков рассказывает, что реставрационными работами этого здания в 2016 году уже занималась фирма «Эксперт-Оценка».

Сейчас она осуществляет только авторский надзор за проведением работ «Курскоблстройреставрацией», имеющей лицензию на реставрацию здания.

Как рассказал «КП» Илья Шпаков, проведением работ на объектах культурного наследия должны заниматься реставраторы, имеющие соответствующее образование и опыт не меньше десяти лет. Однако найти таких специалистов затруднительно.

- При разработке проекта почему-то было решено демонтировать большую часть архитектурной отделки здания, включая и лепной декор, а вместо него приклеить заново вылитый из гипса. Этот подход никак нельзя назвать научной реставрацией, поскольку она предусматривает максимально возможное сохранение аутентичных исторических деталей, - считает Илья Шпаков.

В связи с этим у краеведов и историков возникает множество вопросов к разработчикам проекта: почему архитектурные детали не восстанавливаются с сохранением аутентичных фрагментов, а полностью заменяются новоделами, а также есть ли технологические рекомендации ведения реставрационных работ по каждому материалу.

По словам специалиста, фасад здания не являлся аварийным и практически все архитектурные детали были в хорошем состоянии и не имели физических повреждений. В подтверждении этому Илья Шпаков рассказал, что есть фотографии фасадов 2018 года, хранящиеся в Управлении Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия, а также более поздние - 2019 года, которые сделал сам историк.

- При проведении реставрационных работ детали должны укрепляться, обрабатываться защитными растворами, отсутствующие элементы наращиваться, но никак не сбиваться и заменяться копиями, поскольку в итоге мы утрачиваем ценность объекта и получаем новодел, - заключил эксперт.

Как сообщала ранее КП, 10 августа работы на купеческом доме приостановлены.работы на купеческом доме приостановлены.

- На 12 августа назначен Совет по градостроительной политике и охране объектов культурного наследия при администрации области, на котором будут обсуждаться проведенные виды работ и авторские наблюдения за ними, - рассказал и.о. начальника управления Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия Юрий Черкаев.

- Когда приступили к работам, то увидели, что лепнину восстановить будет невозможно, - утверждает главный инженер «Облстройреставрации» Денис Минаков.