Более 2000 детских аудиокниг из каталога «ЛитРес» стали доступны на интерактивной платформе «Ростелекома»

.

В нем представлено более 2 000 обучающих и развлекательных аудиокниг для детей и их родителей, включая классические произведения, фантастику, народные сказки и стихи.

Платформа «Ростелекома» формирует индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Она содержит большое количество полезного контента: обучающие курсы для детей от 3 до 14 лет, персонажи в дополненной реальности, которые помогают в учебе и делают ее интереснее, а также музыкальная развлекательная библиотека. Две тысячи аудиокниг от «ЛитРес» на любой вкус для детей дошкольного и школьного возрастов дополнили платформу.

«Основная задача детских аудиокниг — помочь ребенку в освоении мира с помощью ярких художественных образов, интересных сюжетов и простого языка. Такие книги помогают развить речевые навыки, абстрактное мышление и умение анализировать. Детские аудиокниги — это возможность для родителей провести свободное время со своими детьми с пользой», — рассказал директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

«В голове маленького человека всегда очень много вопросов, на которые взрослые не могут ответить. Такие добрые и всем известные герои, как Красная шапочка, Том Сойер и Незнайка помогут найти ответы. Для малышей собраны сказки, развивающие книги и веселые стихи. Дети старшего возраста найдут учебную литературу, фантастику и приключения. Многие аудиокниги давно вошли в школьную программу и используются для внеклассного чтения. Такие авторы, как А. Л. Барто, А. С. Пушкин и Л. Кэрролл не менее популярны, чем современные писатели», — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.

Напомним, что в июне «Ростелеком» запустил уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности. Подписка на платформу «Ростелекома» доступна в мобильном приложении Devar на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Подробнее о проекте — kids.rt.ru.

* * *

Группа компаний «ЛитРес» включает бренды «ЛитРес», MyBook, LiveLib, «ЛитРес: Самиздат», «ЛитРес: Чтец» и «ЛитРес: Библиотека».

«ЛитРес» — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 000 новых книг.

MyBook — крупнейший книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 290 000 электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.

LiveLib — крупнейший книжный рекомендательный сервис на русском языке с 5,5 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 19 млн оценок пользователей и более миллиона рецензий как на новинки, так и на классические издания. Ежегодно сайт проводит книжную премию, в которой выбор делают не эксперты, а читатели. В голосовании «Выбор читателей 2019» за книги было отдано более 120 000 голосов. В 2011 году LiveLib стал лауреатом премии Рунета в категории «Наука и образование», получив специальный приз за самое большое количество рецензий.

«ЛитРес: Самиздат» — издательская платформа для независимых авторов с бесплатным доступом к 20 млн читателей. Уже более 19 000 авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам, сохраняя интригу для читателя, в рамках проекта «ЛитРес: Черновики». Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: LitRes, Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

«ЛитРес: Чтец» — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. На данный момент в сервисе более 1300 активных чтецов, более 4 000 книг и 240 000 проданных копий.

«ЛитРес: Библиотека» — проект, с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, читатели при этом могут брать любые книги из ассортимента сроком до 14 дней. В 2019 году в рамках проекта читателям было выдано более 1,4 млн книг. К проекту подключено 569 библиотечных систем и самостоятельных библиотек из 75 регионов РФ (около 8 535 библиотек-филиалов выдают доступ читателям): из них 124 библиотеки федерального и регионального уровня, 340 городских и 105 сельских библиотечных систем.

* * *

DEVAR — международная компания по разработке и созданию продуктов и сервисов с дополненной реальностью. Продукция Devar продается в 40 странах и переведена на 25 языков. Компания выпустила более 200 развивающих продуктов с AR. Компания неоднократно была признана одним из мировых лидеров в отрасли дополненной реальности и в 2020 году вошла в топ-60 самых перспективных AR/VR компаний в мире по направлению иммерсивного образования.

* * *

ПАО «Ростелеком»ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,5 млн, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.