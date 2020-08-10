Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске продлили на неопределенный срок

В регионе продолжают действовать ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области режим повышенной готовности из-за пандемии новой коронавирусной инфекции действует по распоряжению губернатора Курской области с 10 марта, при этом для части ранее введенных ограничений были установлены конкретные сроки.

Это касалось в том числе запрета на проведение массовых мероприятий, особого порядка передвижения транспортных средств по межмуниципальным маршрутам. Последний указанный срок действия некоторых ограничений - 10 августа.

- В новой редакции распоряжения от 3 августа даты не обозначены. Режим повышенной готовности, а следовательно оставшиеся ограничения, действуют до их отмены; при этом в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки отдельные ограничения могут быть сняты или вновь установлены по решению оперативного штаба, - пояснили в администрации региона.

Сейчас в Курской области приостановлена работа ночных клубов (дискотек) и других аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, тотализаторов, букмекерских контор. Сохраняется запрет на курение кальянов в общественных местах, работу фудкортов в торговых центрах.

Граждане, прибывающие из-за границы, обязаны 14 дней соблюдать самоизоляцию, сообщить о своем прибытии в Россию по телефонам горячей линии: 8 920 727 06 89, +7 (4712) 32 43 19.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий; исключение составляют физкультурные и спортивные, а также общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки и проектам планировки территории. Разрешены праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 77-й годовщине Курской битвы, памяти погибших членов экипажа АПРК «Курск».

В общественных местах и транспорте куряне обязаны соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции.

Все работающие организации и предприятия должны соблюдать санитарный режим.

Как сообщала ранее КП, число заболевших коронавирусом в Курской областичисло заболевших коронавирусом в Курской области на 10 августа 2020 года составило 6483 человек. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 24 человек.