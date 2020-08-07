В Курске стартовали продажи умной колонки «Капсула» с голосовым помощником «Марусей»

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Помимо стандартных функций голосового помощника, пользователю доступно управление видеосервисом Wink: устройство позволяет без пульта переключать каналы, выбирать и запускать фильмы и сериалы, увеличивать или уменьшать громкость телевизора с помощью голосовых команд.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровые сервисы должны делать жизнь людей проще, комфортнее. Умная колонка – как раз такой продукт. "Капсула" берет на себя роль личного ассистента – с ее помощью можно управлять компонентами "Умного дома", видеосервисом Wink, слушать музыку, узнавать погоду и многое другое. Можно забыть про кнопки и пульты – достаточно только голосовой команды. А для детей она станет самым настоящим другом».

Голосовой помощник «Маруся» знает много сказок и развивающих игр для детей, умеет включать радио или, например, плейлист своего владельца во «ВКонтакте», также Умная колонка может позвонить кому-нибудь из друзей в этой социальной сети. Обладатели колонки бесплатно получают полгода подписки на сервис «Музыка ВКонтакте». Мощность колонки в 30W позволяет слушать музыку даже в больших помещениях, а качество звука обеспечивается фронтально расположенными динамиками.

При подключении к сервисам «Умного дома» «Капсула» способна управлять розетками и лампочками, менять уровень света, включать и выключать его. Кроме того, пользователи могут с ее помощью устанавливать будильники и напоминания, узнавать погоду в режиме онлайн в своем регионе и находить ответы на тысячи других вопросов. Еще одна приятная функция - если ее погладить по тач-панели, умная колонка начинает мурлыкать, как кот.

Первую «Капсулу» в Курской области приобрела Екатерина Зарубина из города Щигра:

«Мы купили "Марусю" и для себя, и для детей. Муж вместе с ними играет. И сказки она им читает, и разговорами развлекает. Подключили и функции ВКонтакте, если уж пользоваться, то всем и сразу. В общем, нам нравится, но пока еще непривычно».

Более подробно узнать о функционале умной колонки с голосовым помощником «Маруся» можно по телефону 8-800-1000-800 или в офисах продаж «Ростелекома» по адресам: г. Курск, Красная площадь, 8; г. Курчатов, ул. Мира, 14.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком»ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».