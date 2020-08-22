На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Памятные стелы установлены в Понырях Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Поныри Курской области открыли 28 мемориальных стел – по количеству районов в регионе. Они посвящены памяти неизвестных солдат, погибших в дни сражений на Огненной дуге. Стелы установили на территории мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги» рядом с часовней.

Часовня - часть мемориала Фото: Светлана ВОЛКОВА

У основания каждой стелы - земля с братских могил советских воинов каждого из района.

Земля с братских могил советских солдат лежит у основания обелисков Фото: Светлана ВОЛКОВА

На торжественное мероприятие из Московской области приехала 98-летняя участница Курской битвы Мария Сердюк. В годы Великой Отечественной войны она служила санитаркой. Победу встретила в Праге в составе советских войск.

Ранее КП сообщала, что в Курской области проходят торжественные мероприятия в связи с 77-летием победного завершения битвы на Курской дуге.

Почти пятьдесят дней и ночей длилось это героическое сражение, во многом определившее исход Великой Отечественной войны.Тысячи воинов разных национальностей пали здесь смертью храбрых. Для самих курян эта битва была особой: они сражались за свой дом и родную землю. Многие работали на возведении оборонительных сооружений, в госпиталях, на железной дороге, снабжали армию продовольствием и оружием.