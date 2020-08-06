Выбирая деньги, не забудьте о здоровье!

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В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев являются главной причиной смерти и инвалидности в мире. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней.

Кроме того, есть ряд других заболеваний, которые требуют постоянного применения лекарственных средств. Поэтому пациентам, которые нуждаются в ежедневном регулярном приеме лекарственных препаратов, рекомендуется воспользоваться федеральной льготой на покупку лекарственных средств, входящих в набор социальных услуг (НСУ), что позволит сохранить денежные средства из семейного бюджета.

Решаясь отказаться от НСУ, посоветуйтесь с лечащим врачом

Специалисты комитета здравоохранения Курской области проинформировали курян, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи» №178-ФЗ от 17.07.99 г., что до 1 октября граждане должны определиться с выбором на следующий год. Если они выбирают деньги, то утраченное право получения соцуслуг будет невозможно вернуть в течение года.

Речь идет о программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами – так называемой программе ОНЛС. Реализуется она с 2005 года, когда был принят известный всем закон о монетизации льгот. Из федерального бюджета началось финансирование обеспечения лекарственными препаратами пациентов, имеющих на это право. Кроме того, им была предоставлена возможность отказа от набора социальных услуг в пользу ежемесячной денежной компенсации, которая сегодня составляет 1155 руб. 06 коп в месяц и включает в себя несколько пунктов гарантированного обеспечения:

- Получение бесплатных лекарственных препаратов из перечня, установленного Правительством РФ и только согласно рецептурному бланку от лечащего врача. Медикаменты можно получить в специализированных аптечных пунктах, открытых при больницах и других государственных учреждениях здравоохранения;

- Обеспечение путевкой на курортно-санаторное лечение, если претендент имеет на то медицинские показания, подтвержденные выпиской или направлением от лечащего врача;

- Бесплатный проезд в междугородном или пригородном транспорте общественного назначения до места лечения и обратно, проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Сама программа финансируется из федерального бюджета. Те, кто получают социальные льготы на приобретение лекарств и состоят в регистре федеральных льготников, нуждаются в лекарственных средствах. Очень сложно представить инвалида, которому они были бы не нужны. Особого внимания заслуживают пациенты, для которых отказ от набора социальных услуг (в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача) нежелателен по жизненным показаниям (больные сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, туберкулезом, психическими заболеваниями, и др.). И несмотря на это довольно высок процент больных, которым государство ежегодно предлагает набор лекарств и прочих услуг, но они предпочитают получить взамен «живые деньги».

Когда у отказавшегося ремиссия, ему хватает средств на лекарственные препараты, но никто из них не застрахован от ухудшения состояния здоровья! НСУ – это своеобразная страховка, некоторые специалисты ее сравнивают с ОСАГО, для тяжело больных людей.

Часто бывает так, что приняв решение об отказе, человек очень сожалеют о том, что вынуждены получать деньги вместо необходимых лекарств, когда заболевание проявляет себя, жалеют о своем выборе. Инвалидность же дается при тяжелых заболеваниях, когда сложно представить, что лекарства могут не понадобиться! В решение возникшей проблемы оказываются вовлечены, кроме самого пациента, его родные, близкие, друзья. Ведь, как правило, суммы, которые необходимы на лечение, исчисляются десятками и сотнями тысяч, а иногда и миллионами рублей.

Мы очень надеемся, что наши слова будут услышаны, и каждый пациент сделает осознанный выбор. Безусловно, стоит посоветоваться с лечащим врачом. Ежегодно перечень лекарственных средств, которые отпускаются льготной категории граждан, обновляется, и в него включаются современные препараты по лечению различных заболеваний. Напоминаем: в случае, если заявление об отказе уже подано, граждане в срок до 1 октября 2020 года имеют право отозвать его. Для этого следует обратиться в управление Пенсионного фонда.

Кто получит бесплатные лекарства?

На сегодняшний день для пенсионеров и других нуждающихся граждан государство предусмотрело социальную помощь как в денежной, так и в натуральной форме в виде набора социальных услуг (НСУ).

Набор социальных услуг предоставляется федеральным льготникам – получателям ежемесячной денежной выплаты. Это более 40 категорий граждан, значительную часть из которых составляют ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, инвалиды.

Напомним, с 1 февраля 2020 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1155 руб. 06 коп. в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 889 руб. 66 коп.; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137 руб. 63 коп.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно –127 руб. 77 коп.

Для граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов в рамках НСУ предусмотрена возможность получения путевок на санаторно-курортное лечение с компенсацией проезда и для одного сопровождающего. Право на получение НСУ в натуральном виде возникает у гражданина автоматически при установлении ежемесячной денежной выплаты.

Стоит отметить тот факт, что льготники, заболев одним заболеванием, могут получать лекарства бесплатно, в том числе и по второму заболеванию, которое зачастую сопровождает первое, а сердечные заболевания сопутствуют и диабету, и онкологии.

Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. В этом случае ему следует обратиться с новым заявлением непосредственно в Управление Пенсионного фонда, в МФЦ или воспользоваться сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Сохранение права на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами позволит пациентам получить необходимую лекарственную помощь, в том числе и обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами, что в свою очередь защитит их от дополнительных расходов на лекарственные препараты, затраты на которые могут не соответствовать доходам гражданина. В последние годы появляется все больше эффективных, но дорогостоящих препаратов, получаемых пациентами с НСУ. Поэтому мы убедительно просим своих пациентов взвесить все «за» и «против» и принять правильное решение.

Подчеркнем, что инвалидам, в первую очередь страдающим тяжелыми и хроническими заболеваниями, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом, прежде чем оформить отказ от социальной услуги по лекарственному обеспечению, так как в случае отказа льготники лишаются возможности пользоваться бесплатными лекарственными препаратами и, в случае необходимости, будут вынуждены приобретать лекарственные средства за свой счет.

«Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» комитета здравоохранения Курской области.