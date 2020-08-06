В Курске "сотрудницы газовой службы" украли у пенсионерки полмиллиона рублей

У подозреваемых нашли деньги и ювелирные изделия Фото: УМВД России по Курской области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курску по «горячим» следам задержали двух подозреваемых в кражах денег из квартир пенсионерок. Оперативники выяснили, что злоумышленницы специально приехали в Курск из Обоянского района на промысел.

Женщины обходили квартиры жителей Курска и представлялись сотрудниками газовой службы. В качестве жертв выбирали только пожилых людей, которые находятся в квартире одни. Схема кражи была отработана ими заранее. Следствием установлена их причастность к трем преступлениям, совершенным в Курске на минувшей неделе. Подозреваемых задержаны по «горячим» следам после очередной кражи денег у пенсионерки, проживающей на улице Дейнеки. Она впустила незнакомок в квартиру, поверив, что они пришли проверять газовое оборудование. Одна подозреваемая, делая вид, что проверяет оборудование, отвлекала хозяйку, другая в это время в другой комнате искала деньги и ценности.

После их ухода пенсионерка сразу заметила, что вещи лежат не на своих местах и пропала крупная сумма денег - полмиллиона рублей. Она позвонила в полицию и смогла предоставить их точные приметы. Это помогло оперативникам задержать подозреваемых в кротчайшие сроки. Было установлено, что мошенницы передвигались в общественном транспорте, там их и задержали. Похищенные деньги удалось изъять, их вернут законной владелице.

Полицейские проверили подозреваемых на их причастность к совершению аналогичных преступлений. Подтвердились предположения о совершении ими кражи денег и у 94-летней курянки, проживающей в Железнодорожном округе. В ходе обыска у подозреваемых обнаружили несколько наименований ювелирных изделий. Следствие имеет основания полагать, что эти вещи могут принадлежать другим потерпевшим, в квартирах которых побывали злоумышленницы.

Эксперты-криминалисты на местах происшествий обнаружили следы, оставленные преступниками. Они совпали с отобранными образцами у подозреваемых. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение по статье 158 ч. 3 УК РФ (Кража совершённая группой лиц, с незаконным проникновением в жилице и причинением крупного ущерба). До суда они будут находиться под арестом.

Все, кто стал жертвой подозреваемых, могут обращаться с заявлением в любой отдел полиции.