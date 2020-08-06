Рекордному урожаю – рекордную технику!

Салис Добаевич Каракотов возле современного зерноуборочного роторного комбайнаTORUM 785. За семь часов непрерывной работы убрано 30 гектаров пшеницы сорта «Синева». Урожайность составила 85-90 центнеров с гектара. Результат сельхозпроизводителей порадовал.

Агропромсервис - официальный дилер компании Ростсельмаш по Орловской, Курской и Брянской областям организовал для аграриев демонстрационный показ сельхозтехники. На опытном поле ООО «Дубовицкое» в Малоархангельском районе собрались сельхозпроизводители со всего региона. На наглядном примере им продемонстрировали работу одного из самых высокопроизводительных зерноуборочных роторных комбайнов Ростсельмаш- TORUM 785.

На полях «Дубовицкое» выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, гречиху, сахарную свеклу, сои, горох, фасоль. В хозяйстве отдают отчет тому, что невозможно достичь хорошего урожая без современной техники.

- Компания пользуется техникой Ростсельмаш на протяжении десяти лет, в прошлом году она приобрела несколько зерноуборочных комбайнов ACROS, но сейчас руководство заинтересовалось и роторной машиной, - говорит директор дилерского центра Агропромсервис в Орле Александр Викторович Балашов. – Сегодня мы представляем высокопроизводительный зерноуборочный роторный комбайн седьмого класса TORUM 785. Уникальная его особенность - запатентованная технология ротора с вращающейся декой на 360 градусов. Ротор вращается в одну сторону, дека – в другую, тем самым предотвращая эффект так называемого жгутования – забивания ротора. Урожайность данного поля как где-то 70-80 центнеров с гектара. Мы хотим показать семь часов непрерывной работы комбайна, и посмотреть результаты по намолоту.

- С Ростсельмаш мы плодотворно работаем на протяжении многих лет. В нашем парке имеются почти все модели зерноуборочной техники компании, - говорит Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». – Эти машины заслуженно работают у нас и будут работать дальше. Постоянно следим за новинками, поэтому с удовольствием посмотрим, как себя покажет зерноуборочный роторный комбайн TORUM 785.

Формат испытаний рассчитан на десять дней. Новую технику опробуют на пшенице, а потом и на остальных культурах, выращиваемых в хозяйстве. На комбайне будет работать сервисный инженер Агропромсервис, который в процессе уборки обучит механизатора хозяйства.

- Мы вышли сегодня на высочайшие показатели урожайности и технологических свойств зерна пшеницы, - поделился начальник научно-технического отдела Орловского представительства АО «Щелково Агрохим» Виктор Алексеевич Щедрин. – И сегодня у нас есть возможность своими глазами увидеть, какой результат покажет TORUM 785 на поле с пшеницей сорта Синева.

Компания выращивает элитные отечественные сорта на собственных отработанных системах защиты растений. И конечно же, чтобы показать наилучшие результаты своей деятельности, необходима качественная зерноуборочная техника.

«Умная» техника в помощь хлеборобам

TORUM - способен за один сезон убрать свыше 2 000 гектар различных культур, обмолачивая более 40 тонн в час, то есть свыше 360 тонн за восьмичасовую смену. Комбайн эффективно работает на разных агрофонах и раскроет полный потенциал на уборке соевых и кукурузы. Наклонная камера нового поколения с регулировкой угла атаки значительно увеличивает функциональность машины.

На TORUM 785 установлен двигатель L6, MTU LA (Mercedes) мощностью 506 лошадиных сил. Мощный и компактный, он имеет хорошие показатели по экономичности и имеет хороший запас крутящего момента (до 20%). В системе воздухоочистки применяется сетка воздухозаборника с принудительным вращением, что существенно снижает трудоемкость обслуживания.

Комбайны TORUM 785 оснащены новой кабиной Luxury Cab второго поколения объемом 4 кубических метра. Площадь остекления более 5 квадратных метров. В кабине: климат-система, улучшенная шумоизоляция и система подвески кабины, большое кресло оператора с пневматической подвеской, дополнительное кресло увеличенного размера, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом.

На протяжении многих лет Ростсельмаш выпускает сельскохозяйственную технику, востребованную не только аграриями России, но и всего мира. Сегодня компания объединяет 13 предприятий, нацеленных на производство надежной и высокоэффективной техники. Компания входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники.

Продуктовая линейка компании включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники. Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, трактора, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее оборудование компании являются лучшими помощниками каждому хозяйству.

Любой сельхозпроизводитель, начиная от небольшого хозяйства и заканчивая крупными агрохолдингами может выбрать наиболее эффективную для себя технику, отвечающую всем требованиям по качеству и производительности. Вся техника Ростсельмаш соответствует строгим стандартам качества и проходит тщательные испытания.

Покупателям предоставляется качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание. В сервисных центрах компании работают высококвалифицированные специалисты, установлено специальное оборудование, все необходимые запчасти всегда имеются в наличии. Поддержка машинам обеспечена на все время эксплуатации.