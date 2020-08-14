Как в регионе отметят годовщину Победы на Курской Дуге?

Ранее запланированные парад и концерт отменили из-за ситуации с коронавирусом Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 августа по инициативе межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» в поселке Поныри будут открыты 28 гранитных стел в память о курянах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

22 августа на территории мемориального комплекса «Поклонная высота 269» пройдет фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе», в этот же день состоятся велопробег по местам боевой славы «Курская дуга – 2020» и акция «75 тысяч шагов к Победе», а 22 и 23 августа – акция «Поезд Победы».

Кроме того, 23 августа в областном центре и районах пройдут церемонии возложения цветов на мемориальных объектах, в Курске прогремит праздничный салют. Ранее запланированные парад и концерт не состоятся.

Самым масштабным событием августа станет военно-историческая реконструкция «Бой на Северном фасе». В ней примут участие военно-исторические клубы из 10 регионов России, а также из Республики Беларусь. Планируется максимально точно воссоздать обстановку периода Великой Отечественной войны, показать, как жили и воевали люди на Северном фасе Курской дуги.

Это будет один день, бой за высоту 269. Сражение воссоздадут 150 реконструкторов с помощью 18 единиц техники, в том числе танков Т-34, Т-70, Pz–III, Pz.38(t), бронетранспортеров и артиллерии. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее КП сообщала, что поисковики всстановили имена 785 бойцов,поисковики всстановили имена 785 бойцов, погибших на Курской Дуге.

Подготовлены списки советских солдат, захороненных в шести братских могилах Курской области. Списки на 4860 советских солдат переданы в военный комиссариат Курской области и военкомат Поныровского района. Из них более половины до этого не числились в учетных карточках захоронений. Работу по выявлению новых имен провели поисковики Курского государственного университета и центра «Поиск».

Материалы они подготовили с использованием электронных баз данных Министерства обороны и курской Книги Памяти. В списки вошли имена советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных в шесть братских могилах в селах Бобровка, Горяиново, Игишево, Ольховатка, Теплое, Становое Поныровского района – в местах, где шли бои на Курской дуге. Исправлены ошибки в личных данных, удалены двойники, сообщили в администрации региона

Поисковики восстановили имена 785 солдат, погибших при освобождении поселка Поныри в феврале и его обороне в июле 1943-го. Их дополнительно нанесут на памятник, где уже увековечено 83 имени. Работы ведутся. Планируется установить новые плиты с именами солдат в селе Игишево.