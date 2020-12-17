Владимир Путин на Прямой линии-2020 ответил на вопрос десятилетнего школьника из Курска

Путин ответил на вопрос курского школьника

Письмо десятилетнего Михаила из Курска на Прямой линии-2020 зачитали из колл-центра. Школьник рассказал, что любит смотреть новости, а в последнее время он понял, что Россию не любят другие государства и спросил почему, ведь она никому ничего не делает.

Владимир Путин ответил, что Россию любят в очень многих странах мира.

«Если мы говорим и спорим с какими-то большими дядями и тетями, то это, как правило, наши коллеги, это взрослые выясняют отношения между собой. А отношения между народами, людьми и рядовыми гражданами очень устойчивы, доброжелательны и основаны на взаимном уважении», - пояснил Президент.